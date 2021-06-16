民眾黨黨籍立委蔡壁如。（資料照）

全台長者15日大規模接種疫苗，為提升國內優先接種疫苗對象的接種率，17日將依各縣市75歲以上人口比率，進行第二波的AZ疫苗配送。民眾黨立委蔡壁如昨(15日)晚間在臉書寫下關於施打疫苗後，衍生出來的問題是會發生無法剛好打完一瓶的情況，剩下的疫苗怎麼辦？有診所非常糾結，而這不只是診所的困擾，也是這次打疫苗衍生出來的亂象之一。

蔡壁如15日在臉書指出，疫苗已經列為國家戰略物資，前幾天公布，15日開始給高齡人口優先施打，有些縣市出動里幹事、里長發單到長輩家，有些縣市採線上、線下同時可預約，自己有一個90歲的朋友，對方表示是由小孩幫他在系統上預約，接到簡訊通知可以到特約門診去施打疫苗，到了現場也發現有非常多的行政人員在維持秩序，保持社交距離，但每個老人心裡頭也擔心會不會造成群聚，因此大家都井然有序的排隊，也不會把口罩拿下來吃東西或喝水。

不過，蔡壁如透露，現在衍生出來的另一個問題是，現在疫苗每一瓶開封之後，必須在六個小時內施打完畢，沒有打完的量，是不是要再做充份的運用？有一位臉書好友是一間診所負責人的父親，對方反應，診所預約打疫苗的人數大約有35人左右，會發生無法剛好打完一瓶的情況，剩下的疫苗，怎麼辦？如果讓不在造冊名單上的其他人施打，會不會有違反法規的問題？

蔡壁如說，該名臉書好友又想說疫苗是戰略物資，非常的珍貴，覺得每一劑疫苗都該充分應用，他非常的糾結，所以打了一通電話給她。針對此問題，蔡說，這也是她的困擾，也是這次打疫苗衍生出來的亂象之一。