華擎(3515)第二季營收挑戰歷史新高，第二季前2月營收累計為37.8億元，年增26%。2Q成長動能來自VGA卡，目前來看第二季營收佔比，VGA卡跟DT合計佔比會超過三成，主機板會下滑到五成，伺服器比重會下降(因為有些缺料)，IPC需求有回溫，會慢慢往上。

法人指出，華擎第二季毛利率會比第一季好，營益率、淨利率往上成長，以現在料況來看，第三季毛利率會略微往下，主機板仍受到CPU短缺影響，預計到下半年小幅紓解，VGA今年以來受惠挖礦，AMD顯卡供給仍不足，預估下半年會改善，明年第一季供給量會有較大成長(載板供應量提升)。

華擎伺服器第二季因缺料因素，營收僅小幅成長，訂單遞延到下半年，預計第三及第四季會逐季成長，新平台上市有使毛利率提升。至於IPC今年重新回到成長軌道，受到原物料影響有短缺，但訂單能見度到第三季都很明確，但下半年缺料問題仍待克服。

展望第三季，法人預計五大產品線都會成長，季成長動能排序，VGA會是相對比較好的，接下來是伺服器、IPC，接下來是主機板和DT；而毛利率排序，現在最好的是IPC、再來是DT，VGA現在有挖礦需求，所以毛利率已經跟MB相當，毛利率最低是server barebone。