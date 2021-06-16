櫃檯買賣中心審議通過振宇五金(2947)申請上櫃案；泰谷(3339)、點序(6485)自110年6月16日起預收款券並管制撮合作業。

振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，推薦證券商係元大證券、富邦綜合證券及第一金證券，申請時資本額1億7268萬6000元；振宇五金公司109年度合併營業收入為15億8283萬6000元，稅後盈餘為1億元，每股盈餘為6.09元；累計110年第1季合併營業收入為4億1502萬8000元，稅後盈餘為3162萬2000元，每股盈餘為1.83元。

泰谷光電科技公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月16日起10個營業日(110年6月16日至110年6月29日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

點序科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月16日起10個營業日(110年6月16日至110年6月29日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。