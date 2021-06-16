台灣本土疫情嚴峻，儘管這兩天確診人數有下降，但後續變數仍多，房地產業首當其衝，高力國際董事總經理劉學龍今（16）日提出警語，建議「保有現金並提高現金部位為上策！」

劉學龍今天表示，台灣自5月15日起，全國每天確診數都以數百例的速度增加，5月下旬進入全國三級警戒至今已經屆滿一個月，這一個月內許多產業營運受限，民眾生活大幅改變。高力國際觀察至今，認為此波本土新冠疫情對各行各業都有衝擊，當然首當其衝的零售業與觀光業。

劉學龍認為，其實這對整個房地產業的衝擊都相當大，他更強調「保有現金並提高現金部位」是當前企業最關鍵的存活條件。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，三級警戒下台灣的零售業與觀光業受傷最深，而這些都是最需要仰賴人流創造出金流的產業，包括餐飲、零售、飯店等；雖然台灣在去年下半年有靠國內旅遊的爆發創造出內需商機，但許多都會區商務型旅館仍因為國際商旅管制而尚未完全恢復，如今的本土疫情無疑是再次重擊，且撞擊力道更大。

劉學龍指出，三級警戒至少持續到6月28日，這些場所幾乎不會有人上門光顧，但對商家來說，只要開門營業，固定的支出就有租金或貸款、人事薪資及水電管銷等營運費用，以及商品進貨及通路成本，而這一個月來商家都僅能靠外帶外送方式來苦撐，只是在延長喘息而已。現在商家能做的，除了鼓勵員工休假、減班休息或暫時關閉之外，要優先考量增加現金來源，包括打折促銷、外送平台，或是擴大線上消費動能等，趕快把現貨及存貨轉成現金。

而提供這些商家們營業場所的房東，梁儀盈則建議，應趁此時審慎檢視手中資產的使用狀態，評估租客的營運及付租能力，加速資產配置類型的調整以避免風險過度集中，並於必要時給予租客適當協助。

劉學龍表示，由於政策打房，加上疫情，購屋行為勢必轉趨保守，之前的房市榮景恐將回歸平淡。他建議現在建商應盡量保留現金流在手，加速去化庫存餘屋，讓存貨變現回收，才是最重要的關鍵。