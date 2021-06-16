台北市議員苗博雅昨(15)日在政論節目中提到，「目前全台灣各縣市都在陪雙北坐牢」，直言現在除了雙北以外，其他各縣市早就符合解除三級警戒的條件；但此說法引發網友砲轟，表示苗博雅現在為了攻擊雙北市長，連這種話都說得出來，「為了政治可以沒有人性到如此！」

苗博雅昨晚在政論節目「突發琪想」中提到，「我講一個比較慚愧的」，指出目前全台20幾個縣市民眾現在是在「陪雙北坐牢」，苗博雅表示，目前因為雙北的疫情沒有壓下去，所以全國三級警戒才降不下去，而雙北持續悶燒，星星之火也會意外飄到鄰近其他縣市，所以若要解決三級問題，「最大問題不是疫苗，而是要如何壓下雙北的疫情」。

苗博雅的這個說法在網路論壇PTT引發討論，網友指出這個說法實在令人相當難過，因為當初就是這些綠營政治人物大力宣傳「同島一命」、「全島一命」來團結民眾，一同對抗病毒，如今當初喊得最用力的那群人，卻為了攻擊雙北市長，「連這種話都說得出口！」

「這種話就算不是雙北市民聽到都覺得非常難過了，更何況是雙北市民，甚至是當地的市議員？」網友們對於苗博雅的說法相當不滿，紛紛回應表示「一個人可以為了搞政治弄得如此沒有人性」、「很難相信一個文明國家的人性可以到如此」、「這人真的只能給噓」、「從現在開始，我們是哪裡人？」「同黨才有一命，黨以外的死不足惜」、「這個人是議員真的代表民主的可悲」、「選他的台北人應該感到慚愧」。