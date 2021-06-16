今天上午西南部發布大雨特報，這場雨，很可能只是個開始。氣象專家指出，類似西南風影響的天氣，將持續至周五；下周第三波梅雨滯留鋒抵達，「又是另外一個情境」。
天氣風險總經理彭啟明指出，中南部沿海一帶已有發展起來的對流雲系，累積雨量約50毫米，「別小看西南風和海陸風環流交會發展的降雨，預計未來幾天都類似。」
這場雨只是暖身，真正的降雨「大魔王」還在後頭。彭啟明強調，下周鋒面接近，台灣天氣又是另外一個情境。
天氣風險分析師賴忠瑋補充，周六起鋒面雲系南下，結構上並不完整，加上西南風挾帶水氣不多，天氣雖不穩定，但不至於像先前那麼明顯。主要降雨集中在迎風面的中南部，其他地區午後熱對流發展旺盛。
「下周天氣變動度較大」，賴忠瑋表示，下周起鋒面南移，雲系走到巴士海峽附近，到了周三、周四再度北抬，就這樣在台灣上空徘徊；西南風持續，冷暖空氣會合，「中南部地區容易有中小尺度的旺盛對流發展，會有連續且較長時間的大雨。」
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