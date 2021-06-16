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高端疫苗今(16日)以256元、下跌27元開出後，9點20分第二盤股價已被殺到跌停255元。高端目前仍為分盤交易，每20分鐘交易一次。

周二美股4大指數全數收黑，台股今(16日)開盤以17357.37點小跌開出，台積電ADR下跌，今開盤以608元開出，下跌1元，貨櫃三雄的萬海今開在207.5元，攻上200元價位，檢調要查有無內線交易，高端疫苗開盤256元，下跌27元，跌幅9.54%。

高端疫苗15日公告，已緊急向衛福部食藥署申請國產疫苗緊急使用授權的EUA，研發新藥名稱或代號為「高端新冠肺炎疫苗」(MVC COV1901)，高端也宣示，未來會以取得國際認證為目標，短期會接續申請第三期臨床試驗。高端股價15日多空震盪，從漲停303元到跌停248元，高低價差55元，震幅近20%，終場收在283元、上漲7.5元，漲幅2.72%。由於近期疫苗相關爭議不斷，股價劇烈波動，從連跌6根跌停，解盲前夕又先拉2根漲停，民眾向檢調檢舉質疑內線交易，高檢署已指示展開調查。

美國5月生產者物價指數(PPI)上揚，零售銷售數據遜於市場預期，市場等待聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議，美股4大指數全數收黑，道瓊工業指數收盤下跌94.42點(或0.27%)，收在34,299.33點，標普500指數收盤下跌8.56點(或0.20%)，收在4,246.59點，那斯達克指數終場下跌101.29點(或0.71%)，以14,072.86點作收，費城半導體指數終場下跌29.36點(或0.90%)，收在3,225.98點。台積電ADR收盤也下跌1.27%，聯電ADR收紅，上漲0.42%。

台股15日在台積電、聯電以及貨櫃三雄長榮、陽明、萬海領航下，指數開高走高，收盤加權指數以17371.29點作收，上漲157.77點，成交值4331億元，三大法人外資及陸資買超142.86億元、自營商買超17.2億元，投信則是賣超13.56億元，合計買超146.5億元。

法人表示，台股短線漲幅大，加上進入日成交量6、7千億元時的高檔套牢區，開始出現萬七上下高檔震盪走勢，台指期今結算，須提防拉回。