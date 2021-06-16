45歲金曲歌王王力宏2013年和李靚蕾結婚，婚後生下兩女一子，生活甜蜜，最近卻被大陸網友質疑兩人自2年前曬出同框照後就沒再分享家庭合影，王力宏也鮮少談論家事疑似婚變，但被經紀人否認，強調夫妻兩人還是有互相按讚。最近王力宏自曝到美國打疫苗並參加活動，今(16日)週刊指出其實一家五口都跟王力宏到了美國，只是沒秀照片，間接否認婚變。

王力宏2013年底閃電宣布終結單身，和高材生李靚蕾在美國結婚，李靚蕾不僅外型甜美，學歷就讀哥倫比亞大學，相當符合王家一家都是學霸優等生的傳統，夫妻倆先後在2014年、2016年生下兩個女兒，2018年李靚蕾又懷孕生下兒子，集滿好字。

王力宏、李靚蕾育有3個小孩。（圖／翻攝自jl.leile IG）

日前長期分居兩地的汪小菲與大S傳出正在準備離婚，眼尖網友也「預言」稱最後一次在社群網站看到王力宏和李靚蕾同框是2019年情人節，之後就不見兩人互動，李靚蕾忙曬帶小孩居家日常，王力宏則將重心放在工作，積極宣傳線上教學課程「月學」，經紀人則駁斥說，夫妻倆互動如常，也會互相按讚，是網友過多揣測。

王力宏先前自曝到美國接種疫苗，其實3個孩子跟太太也到了美國。（圖／翻攝自王力宏 Wang Leehom臉書）

今《鏡週刊》報導，王力宏最近自曝人提前到美國打疫苗，就是為了參加每年七月在美國愛達荷州舉辦的太陽谷峰會（Sun Valley Conference），參與的人員包括微軟創辦人比爾蓋茲、蘋果執行長庫克、臉書創辦人祖克柏等，而王力宏將分享經營教育APP《月學》的經驗，李靚蕾和三個小孩也愛相隨到美國。最近王力宏過著隨心所欲，傳聞大陸節目《哥哥的滾燙人生》開出一季約6500萬台幣的酬勞邀約，並與鄭伊健、謝天華及陳小春等人同台，但王力宏不為所動，最後婉拒將千萬酬勞往外推。

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