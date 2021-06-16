投資人觀望聯準會關鍵的貨幣政策會議，周二美股三大指數小跌，標普500指數和那斯達克指數失守前一日創下的歷史收盤高點。

周二收盤，道瓊工業平均指數跌94.42點或0.27%，為34,299.33點。

標普500指數跌0.2%，收在4,246.59點，盤中一度上漲0.1%，觸及歷史新高4,257.16點。

那斯達克綜合指數收跌0.71%，為14,072.86點，失守前一日創下的歷史高點。蘋果、Alphabet、亞馬遜、微軟同步下挫。

標普500指數11大類股以地產股跌1.03%、科技股跌0.64%，表現最疲弱。受原油價格勁揚激勵，能源股大漲2.06%，為大盤提供些許支撐。

Diamondback Energy漲逾5%，埃克森美孚（Exxon Mobil）和西方石油（Occidental Petroleum）均漲逾3%。

數據方面，美國5月最終需求生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲6.6%，高於經濟學家預估的年增6.3%，並創下歷來最大升幅。與4月相比，生產者物價指數上揚0.8%，亦超出經濟學家預估的月漲 0.6%。

美國5月零售銷售額較4月下滑1.3%，跌幅遠超出市場預估的月減0.7%。4月數據從持平大幅上修到月增0.9%，否則5月數據會更難看。

City Index資深金融市場分析師Fiona Cincotta表示，市場對好壞參半的數據幾乎沒有反應，沒有幾個人敢在明天聯準會宣布決議之前大舉布局。現在主要的問題是，聯準會是否將開始非常緩慢地引入縮減激勵規模的談話和調控超寬鬆貨幣政策的辯論。

聯準會周二（15日）召開為期兩天的政策會議，成為本周市場密切關注的焦點。市場普遍預期聯準會仍將按兵不動，但該央行對利率、通膨和經濟的說法可能影響市場走勢。

交易員將密切關注有關於通膨和聯準會退場計畫的發言。

三菱日聯金融集團美國宏觀策略部門主管George Goncalves表示：「他們開始討論的時間拖得越久，更別說推出縮減計畫，失衡的情況就會更為嚴重。退場風險加上最近高漲的通膨數據，以及有關RRP/IOER利率問題，可能使這成為聯準會最後一次維持鴿派立場的會議」。

避險基金經理人Paul Tudor Jones表示，這次會議可能是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）職業生涯中最重要的一次會議，如果 鮑爾在釋出聯準會縮減每月購買資產的信號上失手，就可能導致風險資產遭到大舉拋售。