宋姓女子4年前在承租的房屋臥室窗戶跳樓輕生死亡，房東向宋女繼承人求償，一審認定房屋因自殺事件成為凶宅貶值，判決宋的老公及子女須賠償300萬元，二審認為宋女非故意造成房屋跌價，改判免賠。可上訴。

張姓及任姓屋主提告主張，他們將房子租給蘇男及妻子宋女共同居住，不料，2017年1月19日宋女從房屋跳樓自殺身故，雖未減損系爭房屋結構或安全效用，但一般社會大眾對凶宅多存有嫌惡及畏懼心理，影響購買意願及價格。

屋主表示，該房屋雖在客觀上未達滅失程度，但房子的價值因被列為凶宅減損，蘇男及其子女是宋女的繼承人應負賠償責任，共賠償他們300萬元。一審士林地方法院判決宋的繼承人須賠償300萬元。

蘇男等人提上訴表示，宋女當天墜落在房屋所屬大樓之2樓花圃，非在房屋內過世，應不致造成系爭房屋跌價，況影響房市交易因素多端，鬼神之說亦無根據，他們不須賠償。

二審台灣高等法院認為，自殺者是求生而不可得之情形下，斷然自殺，果有一念迴旋，通常即不發生自殺結果。自殺行為幾乎非自殺者所能自我控制，難以認為宋女對致生房屋貶值具有間接故意，判決宋女繼承人免賠。