【愛傳媒王鳳奎專欄】我：爸爸，會不會痛？

父：不會痛，一點都不痛！

我：感覺怎麼樣？

父：感覺很好！

回到長照巴士後，父親突然高聲問我——

父：不是要打針嗎？怎麼沒有打？

我：爸，您已經打了啊，您忘了！

父：哦，我打了嗎？我怎麼都不知道？

人在面對攸關生命存活的不確定，總是顯得猶豫與恐懼，但在現實狀況下，沒有選擇變成唯一的選擇。我昨天下午已經帶父母去施打了疫苗，感謝老天的眷顧，施打過程非常順利，而父母施打後一整天下來尚未有任何不適症狀。

對一個身經亂世的百歲人瑞而言，父親的人生不知經歷多少次生死抉擇，在每一次的生死危機，我曾問過他是如何選擇「生機」？父親的回答似乎總是迫於現實無奈，父親每一次的選擇，都是沒有選擇的選擇，就是憑著求生的本能，以生命的意志力去拼搏生死的風險，生死的選擇只能「盡人事、聽天命」！上次父親病危住院一個月存活下來就是如此。

上星期六我就收到父母明天就要施打疫苗的通知，而且是星期一下午就要施打。父親尚在口服抗生素，卻正值端午假期，我無法聯絡到醫師，詢問父親是否可以施打？但在與家人商量後，我們決定讓父母同時施打疫苗，理由如下：

1. 如果父母都不施打，所有照護者除非儘速施打國際認證過的疫苗，父母染疫的風險並不會降低，但我們施打疫苗短期內根本不可能。

2. 母親自己決定要施打，她是無法忍受長時間都不能出門的長者。

3. 如果同住一房的父母只有一人施打，對照護者反而增加更多的照護困難。

4. 雖然我們最擔心的是父親的身體狀況承受不了施打AZ疫苗所引起的副作用，但根據紀錄，AZ對年紀愈大的長者副作用的風險似乎愈小，特別是致命的血栓。

5. 施打疫苗後，即使確診，也能避免重症而致命。

6. 不施打疫苗而確診，我們家人見不到父親最後一面的風險非常高，這是我最無法承受的悲傷。

父親因為失智，這次是否要施打AZ疫苗他無法作主，我們家人其實在討論的過程都各有理由，這些理由無論如何也都是站在為父親好的立場，而最後的決定是我們一致的選擇：「再沒有時間及疫苗的選擇，唯一的選擇就是立即施打疫苗，其他的就留給老天決定！」

非常感謝所有協助父母順利施打疫苗的醫護人員與志工，在此疫情艱困期間，他們絕對是台灣最善良、最美麗的人們！

（待續）

作者為東海大學EMBA教授

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