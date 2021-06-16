【愛傳媒葉元之專欄】針對疫苗施打，高雄市一直在做內宣，還有側翼向台北喊話，說「看好了高雄只示範一次」，結果早上高雄施打秩序混亂，民眾群聚，市長發飆，搞半天原來是要做錯誤示範。宣傳過頭的結果，一下就被看破手腳。

反觀新北的狀況，我早上到板橋高中、中山國中等疫苗接種站，了解疫苗施打情形，秩序正常，沒看到群聚。可以看出新北採取依照不同里別，分時段地點的施打計劃，人流配置良好。

不過長輩的施打意願，並未如想像中踴躍，施打率大概5~6成。

6月15日沒有開放未設籍的長輩施打，主要是怕疫苗不夠。這次新北市只配送到8.3萬劑疫苗，但85歲以上設籍長輩就有5.3萬人，另外還有住宿型長照機構2.4萬劑、洗腎中心1.3萬劑，所以只敢先開放給設籍者打。

既然施打率沒想像中高，應該很快就可開放給未設籍長輩施打，有里長抱怨，陳時中一直宣傳75歲以上長輩就近施打，但又沒有配送足夠疫苗，造成里民罵里長不配合中央規定，讓里長面臨很大壓力。

最後還是呼籲新北市民進黨的立委，少噴點口水，多幫新北市爭取疫苗，因為新北市是疫區，希望長輩們可以提早有疫苗帶來的保護力。

作者為新北市板橋區市議員

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