美國務院亞太助卿提名人康達今天出席國會聽證會，他以美國最大地緣政治考驗形容中國，並承諾若提名獲准，將致力在戰略競爭中戰勝中國，並就新疆、香港與西藏問題向北京究責。

參議院外交委員會今天召開提名聽證會，邀請國務院亞太助卿提名人康達（Daniel Kritenbrink）、情報研究局助卿提名人霍格（Brett Holmgren）與國際毒品暨執法事務助卿提名人羅賓遜（Todd Robinson）出席作證。

康達在證詞中列出6大工作目標，包括重振盟友關係、在美中戰略競爭中取得勝利、降低北韓核武威脅、支持有利全體美國人民的包容性經濟政策、促進民主人權、因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與氣候變遷等全球優先事項。

談到中國，康達直指中國是美國「最大地緣政治考驗」。他說，支持美國從一個強而有力的位置與中國打交道，而這要靠與盟友夥伴合作、與國際組織往來、起身捍衛美國價值及投資自身外交、軍事能力和人民。

康達表示，美國會對抗北京試圖侵蝕以規則為基礎的國際秩序作為，也會抵制中國不公平貿易行徑、確保關鍵供應鏈安全及保護美國敏感技術，並從內部建構力量。

面對中國壓迫人權自由，康達指出，針對新疆種族滅絕、香港自治與自由遭踐踏、西藏面臨系統性壓迫等，美國會持續向北京當局究責，也會強化美國盟友對抗中國恫嚇、非法海權主張的能力。

但康達強調，美方會在符合自身利益時與中國合作，例如氣候變遷、反毒與反核武擴散。他也引述總統拜登（Joe Biden）說，美國不尋求衝突，「但歡迎激烈競爭，也會全方面捍衛美國利益」。

針對中國「一帶一路」倡議，康達表示，美國需要對抗一帶一路，因為該倡議有脅迫、貪腐問題，且過程缺乏透明度，也會製造不可持續債務重擔，美方應提出替代方案。近日出爐的七大工業國集團（G7）峰會公報讓他備受鼓舞，因為美國與世界各地民主夥伴顯然在此挑戰上意見一致。

G7領袖在13日公布的公報中表示，他們將發展「重建更好世界」（Build Back Better World）全球基礎建設倡議，也明確點名新疆、香港等中國人權問題。