【愛傳媒楊秉儒專欄】看了一則新聞，其實也只能笑笑。截至目前為止，美國食品藥物管理局（FDA）核發「緊急使用授權」（EUA）的新冠病毒疫苗本來就只有輝瑞（BNT）、莫德納（Moderna）和嬌生（JJ）3家。

至於美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）及製產AZ疫苗的阿斯利康公司，早前則皆有相關報導指出，兩家公司可能短時間內先不考慮申請美國EUA；所以，AZ疫苗不在美國的機關、學校認可的3種疫苗範圍內，實屬正常啊！因為美國食品藥物管理局（FDA）就真的尚未核發「緊急使用授權」（EUA）給AZ疫苗！

其實，也不要認為，反正打了AZ疫苗也沒有辦法回美國的學校念書，沒魚，蝦也好；乾脆打國產高端疫苗好了。有沒有得打還在其次，國產高端疫苗有沒有辦法拿到美國食品藥物管理局（FDA）核發的「緊急使用授權」（EUA），現在可能也是希望渺茫。

根據路透社在2021年5月26日的報導，指出美國食品藥物管理局（FDA）於5月25日表示，未來他們可能將拒絕審查和處理任何有關新冠疫苗針對EUA的請求。

這意味著蔡英文政府心心念念的國產高端、聯亞新冠病毒疫苗未來在取得美國FDA認證核發「緊急使用授權」（EUA）上，將面臨新的變數。

簡單來說，就是美國之後不會有新的新冠疫苗「緊急使用授權」（EUA）認證了，不能緊急授權就是叫你乖乖做完完整3期再來，照流程來就是要現在10倍以上的研發經費，而且對於相關實驗數據的提供與審核將更為嚴格。

這對於臺灣同胞來說，當然是好事，但是對於蔡英文的民進黨政府還有高端、聯亞疫苗廠商而言，恐怕就笑不出來了。

而這樣的資訊傳回臺灣之後，我們偉大的防疫指揮中心陳時中指揮官在2021年6月14日，是這樣回答的：「WHO正在推動疫苗免疫橋接計畫和大規模三期人體試驗，臺灣的國產疫苗將透過免疫橋接計畫或大規模三期臨床試驗來取得國際認同。」

呵呵呵！WHO？你們民進黨政府要不要先由蔡英文、蘇貞昌、陳時中等一群高官率領側翼覺醒青年們組團去向譚德塞下跪道歉認錯再說？

退萬步言，美國一直極力抵制WHO推動的「疫苗免疫橋接測試計畫」，各位覺得，美國爸爸會眼睜睜的看著民進黨政府在這件事情上跟他唱反調？

再退萬步言，到底是誰害臺灣同胞淪落到今天這步田地的？當初是誰讓3000萬劑輝瑞BNT疫苗採購破局，又拿不到足夠的莫德納、嬌生疫苗，只能到處跟其他國家乞求施捨一點人家不要的AZ疫苗應急，然後讓2300萬人民痴痴等待他們心心念念的國產高端、聯亞疫苗問世的？

當美國FDE若真的關上EUA大門，而「疫苗免疫橋接測試計畫」在WHO仍尚在討論中，加上美國仍然要抵制「疫苗免疫橋接測試計畫」的話，臺灣的國產疫苗夢，恐怕只是鏡花水月一場空，倒楣的還是可憐的2300萬無辜同胞。

我知道我接下來該說什麼。我與臉書小黑屋的距離再-1。

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署官網截圖。

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