台灣新冠死亡率高於全球平均，至今已超過450人死亡，前衛生署長楊志良日前指出，將邀律師團幫所有死亡個案家屬發動國賠訴訟，並提供google表單讓民眾登記。對此，台北市議員羅智強表示認同，否則那麼多人因新冠肺炎死亡，政府若能全身而退，豈還有公平正義？而疫情爆發也戳破政府的假象。

羅智強今（16）日透過臉書謝謝楊志良為病歿者申請國賠，羅指出，疫情爆發後，戳破了政府超前部署的假象，篩檢能量不足丶醫護累倒丶沒有疫苗，連捐「救民神器」都比民間慢半拍。

根據楊志良所說，這次疫災應比照太魯閣號，羅智強表示，今天政府不作為，視同國家殺人，新冠死亡率高於全球平均必須有人負責；而這次疫災，指揮中心試圖甩鍋給萬華，稱萬華是破口，妄圖缷責，但有那麼多人因新冠而亡，政府若能全身而退，這世界豈還有公平正義？

羅智強感謝楊志良替病歿者申請國賠。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強並提供兩份表單供大家填寫，一份由家屬填寫，希望罹難者家屬可以勇敢站出來，為犧牲的家人爭取權益，讓政府負起責任，阻止憾事再發生；一份則由律師填寫，楊署長希望號召具有國家賠償訴訟經驗的律師，或對此次事件願意熱心參與的律師，加入諮詢服務，一起為正義而戰。

對於申請國賠一事，衛福部長陳時中14日在指揮中心記者會回應，「那就請他依法辦理，國家有一定的法律，這些事情國家都有相關法令可依循。」