許姓男子2020年11月間搭乘長榮航空班機，自美國舊金山返台，但旅途中許男屢次占用廁所，甚至損壞廁所的燈罩並拿起碎裂的燈管作勢攻擊座艙長，案經違反民航法送辦，許男偵訊時稱罹患緊張症，檢方複查發現其罹患思覺失調症，且認為其行為並未危害飛航安全，予以不起訴處分。

據《ETtoday新聞雲》報導，檢警調查指出，許姓男子於去年11月搭乘長榮航空自美國舊金山返台的班機，但許男在飛行途中4度躲藏在廁所中，空服員詢問是否需要協助時，許男則反抗，並在空服員在外要打開其廁所門時，刻意推門，導致空服員右手淤青受傷。

許男占用廁所的行為被座艙長警告，要求其立刻離開廁所，但許男卻毀壞廁所燈罩，並抽下破裂的燈管意圖攻擊座艙長，經其餘乘客協助，許男才安定下來返回座位。

待飛機平安落地後，許男遭機長等人依違反民航法提告。檢方複訊時，許男稱有緊張症，當時上飛機前並未吃藥，所以很緊張也很害怕，才會躲進廁所，但沒有要攻擊人。

檢方複查發現，許男患有思覺失調症，也有醫院住院與診療紀錄，不排除是因為疾病發作的行為，審酌後，判定其行為並未危害飛航安全，且其患有精神疾病，最終予以不起訴處分。

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