美、中兩國爭奪世界主導地位，先後宣布，將投入大量資源發展AI人工智慧，激勵ROBO全球人工智慧指數近一個月來大漲逾1成。法人表示，在強國政府的支持下，具高度創新成長潛力的AI人工智慧產業，未來營收、獲利都有望繳出亮麗成績，帶動股價表現。第一金全球AI人工智慧基金，以及國泰AI+Robo(00737)，第一金工業30(00728)，元大全球AI(00762)，台新全球AI(00851)近一個月也都呈現反彈。

美國國會近日接連通過《無盡邊疆》、《創新與競爭》兩大法案，分別將投入1000億美元、2500億美元，發展人工智慧、量子計算、半導體等重要科技項目，以對抗中國《十四五計畫》下的中長期科技發展策略。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，美中衝突沒有因為政黨輪替而改變，不僅戰火持續延燒，更從「貿易戰」轉向「科技戰」，而扮演未來10~20年科技主旋律的人工智慧，自然成為兩大強國全力發展的焦點，順勢引爆AI的投資熱潮。

近一個月美國法案陸續通過以來，ROBO全球人工智慧指數累計大漲10.2%，屬於AI應用領域的精準醫療、金融科技、機器人等相關指數，分別上漲8.1%、6.9%與6.4%，都優於美股S&P 500指數2.6%的漲幅。

陳世杰強調，AI技術是未來國家競爭力消長的關鍵，有美、中兩大強國力挺，AI產業商機前景欲小不易。據彭博資料預估，全球AI產業未來2年營收將成長17.4%，獲利增長幅度更大，達39%，遠超越美股S&P 500企業營收、獲利各7.1%、13.1%的成長率。

陳世杰指出，去年因為股價漲多，本益比合理性遭到質疑，今年AI相關公司股價波動度加大；不過，觀察主要人工智慧產業ETF，近一年資金持續流入，投資熱度不減，中長期還有國家資源當靠山，預料多頭趨勢不變，適合投資人採取定期定額，搭配逢回加碼策略布局。