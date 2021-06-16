中華電(2412)資產活化一波波，子公司光世代建設開發董事會通過，為開發自有桃園市大園區青山段427、428地號住宅區土地，將與遠雄建設簽訂合建分售契約。本案合建土地面積為11,888.40平方公尺(約3,596.24坪)，並將整合中華電信智慧家庭5A加值服務資通訊整合方案，包括通訊自動化(CA)、建物自動化(BA)、安全自動化(SA)、家庭自動化(HA)、停車場自動化(PA)系統設備等，提供新世代智慧家庭的數位生活服務。

光世代表示，該基地面臨40米領航南路二段，為住宅區使用，位於「高鐵桃園車站特定區」，亦即俗稱之「青埔特定區」，擁有中央政策加持的「亞洲．矽谷」及桃園航空城兩項國家級產業計畫，亦具備良好交通網絡，國道、空港、高鐵與機捷四大交通樞紐。本區發展願景為「國際商務城」及「經貿展覽園區」，於高鐵與桃園捷運生活圈(A18、A19)內，購物中心已有華泰名品城、國泰置地廣場(Cozzy Hotel、新光影城、Xpark水生公園)、IKEA旗艦店、冠德A19購物中心等陸續完工營運。公共建設方面，桃園會展中心、原住民文化產業園區及亞洲矽谷創新研發中心等重大公共建設亦將陸續到位，未來發展可期。

光世代建設開發配合母公司策略轉型政策，將積極推動房地物業管理、房地活化利用，包含招商開發、房地整(改)建、興建住宅或商辦，藉此展現資產活化之實際成效，創造集團綜效。本案與國內領導建商品牌之一的遠雄建設事業公司合作，更能創造雙贏之機會。