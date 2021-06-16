G7（七大工業國組織）在13日已結束，這是拜登就職宣誓成為美國總統後，第一次出國參加的國際會議。拜登這一周的歐洲之行，除加強彼此關係外，同時，也向俄羅斯與中國大陸表明，美國與歐洲之間堅定的友誼。另外，G7也正式向2013年就開始的一帶一路宣戰，中國大陸未來歐美外交策略也格外受矚目。

拜登先訪問英國，王室主要成員均列席，首相強生表示，英美關係牢不可破。拜登總統也抓住時機，重申美國在民主世界領導地位，並力促跨大西洋緊密合作。

這次G7東道主英國，還另外邀請幾個國家作為觀察員，包括澳洲、南非與韓國領導人，由於印度新冠疫情仍然嚴峻，故印度總理莫迪未親赴現場，而是透過視訊來參與。

G7討論議題與最終發布公報內，有很多都與亞洲各國有關，尤其是中國大陸。會中，美國、歐洲與日本等也會提供發展中國家數千億美元資金，用來修建公路、鐵路、通訊網路與風力發電廠等設備，藉此抗衡中國大陸各面向日益增加影響力。

同時，這也是世界最強的美國，首次祭出與中國大陸一帶一路直球對決方案。一帶一路目前也已擴大到非洲、拉丁美洲與歐洲區域。不過，如何因應日漸壯大的中國大陸，美國與其聯盟國家之間其實也存在不少分歧點。

英國表示，會幫助開發中國家造就綠色經濟，並以高端技術為動力，加速轉變再生能源發展。英國這番話，與韓國和日本政府的國家政策不謀而和，因為日韓都希望自己企業能從綠色發展中受益。

青瓦台透露，韓國總統文在寅與日本首相菅義偉曾有短暫交流。同時，這也是2020年9月菅義偉上任以來，日韓兩位領導人第一次面對面交談。因為在歷史問題上存在分歧，日韓在過去三年的外交關係已進入冰河期。

相較與韓國，根據日本NHK報導，菅義偉與法國總統馬克宏之間的對話顯得更加實在。因為，法日同意在安全、技術與朝鮮問題上，更加緊密合作。菅義偉也歡迎法國參與印太地區活動，包括海軍佈建等。

美國國務卿布林肯與韓國外交部長，也在這次G7重申，美、韓、日三國多方面密切合作。不過，中國駐英國大使館發言人卻指出，G7是為國際小圈圈或某些政治利益集團所服務的偽多邊主義。

除了一帶一路受到威脅外，中國大陸也被世界衛生組織（WHO）質疑，秘書長譚德塞似乎支持美國與澳洲，要求調查新冠病毒可能來自武漢實驗室一事。

同時，譚德塞希望在2022年德國舉行G7前，全球已有七成人口打過新冠疫苗，進而達標全球群體免疫理想狀態。另方面，日本菅義偉正說服這些已開發國家，資助世衛COVAX疫苗分享平台，目的之一也是要與中國大陸疫苗外交相互抗衡。

此外，這份G7公報呼籲中國大陸尊重人權與基本自由，特別是在新疆方面，並要香港高度自治。據悉，原本美國對中國大陸批判會更加嚴厲，但在法國、德國、義大利與日本的建議下，G7對中國大陸言詞才比較收斂。

美國國務卿布林肯表示，因新冠疫情影響2020年沒有舉辦G7。而2019年又沒有發表聯合公報，因此再往前推的2018年，G7結論報告並沒有提及中國大陸。至於這次G7似乎把矛頭指向中國大陸，對韓國而言，因為顧忌中國大陸是其最大貿易夥伴，韓國最大通訊社韓聯社報導，韓國外交部表示，韓國參與的G7峰會中，並未討論涉及中國大陸相關問題，主要討論公衛、氣候、社會與經濟等議題，與聯合公報無關。

不過，中國大陸人民日報旗下的環球時報嚥不下這口氣，稱這次G7是西方大國最有系統指責中國大陸，以及干涉中國事務的一次，但強調中國人不吃這一套。同時，也懷疑美國所倡導的G7西方版一帶一路，真正執行起來成效會是如何。環時補充，美國現在就是用冷戰思維來對抗中國大陸，但實際上是美國自亂陣腳，用自己的短板與中國的長項較勁。

同時，中國大陸外交部也表示，一國或一個國家集團號令天下的時代已經過去。當前形勢下，國際社會比以往更需加強團結合作，踐行真正多邊主義，而不應小圈子搞集團政治，不應以意識形態畫線，打壓不同發展模式，更不應混淆是非，轉嫁責任。因此，美國病了病得不輕，七國集團還是給美國把把脈、開個藥方吧。