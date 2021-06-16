中華電(2412)子公司中華資安國際宣布與國際知名的資安訓練機構Offensive Security攜手合作，共同推動高階資安攻防實戰訓練與認證，希望結合中華資安國際的資安攻防實力、對國內市場的掌握，以及Offensive Security的實戰攻防教材、認證機制，在國內推出高階資安攻防實戰的線上與線下培訓課程，以及證照考試服務，預期本次合作將可大幅提升台灣資安攻防實戰力，培育高階資安實戰人才；特別是在疫情嚴峻的當下，還能提供學員持續性的線上資安攻防實戰訓練，取得國際認可的高階資安專業認證。

Offensive Security為美國著名資訊安全公司，是以提供白帽駭客整合工具Kali作業系統而聞名，其推出的OSCP(Offensive Security Certified Professional)認證更獲得資安攻防證照中的最高聲譽，學員除了可在線上教材和實驗靶機上反覆練習，測驗中更需在24小時內取得多台靶機控制權，真實驗證動手實戰能力。此外，OSCP認證不但是行政院資安處所認可的資通安全專業證照，還可以同級轉換為國際CREST註冊測試員認證。

中華資安國際總經理洪進福表示，資安檢測或紅隊演練是找「資安攻防專家」擔任攻擊方，模擬駭客的觀點，針對特定的企業或組織執行全面性的情報偵蒐、尋找曝險缺口、入侵、取得關鍵資產、獲得掌控權等一系列的入侵演練，目的是為了協助企業找到資安缺口、驗證企業的偵測與應變能力，藉以持續強化自身的資安防護能力。本次合作的目的就是為了培訓更多、更厲害的「資安攻防專家」。

本次合作聚焦在三大項目，一是提供Offensive Security高階實作的資安攻防訓練線上課程與靶機環境(LAB)，以及測驗認證；二是提供Offensive Security 資安攻防學院(Academy)課程，以及搭配官方資安專家導師輔導；三是推動將由已獲得認證的中華資安國際資安檢測專家群，提供手把手線下的資安攻防測試教學，大幅增強企業攻防的實戰力，也藉此培訓高階資安攻防實戰人才。