動力火車防疫宅家瘋網購 顏志琳糗談多年前網購踩雷經驗：買吉他收到紙板

尤秋興自曝錄製過程NG不斷 廣告改編經典歌曲「彩虹」破200萬點閱洗腦全台

驚喜宣布將於蝦皮購物跨夜直播壓軸演出，療癒歌聲陪伴粉絲線上倒數618！

6/1蝦皮購物驚喜釋出由「618超狂年中慶」活動大使動力火車擔綱演出的洗腦廣告，影片中動力火車帥氣刷著吉他、襯著「彩虹」的熟悉旋律，重複唱著「蝦皮0元免運，快來蝦皮、全站0元免運」等歌詞，引起網友熱烈迴響，紛紛表示「好聽又洗腦」，直呼是「史上最好聽的廣告歌」！面對超洗腦歌詞，動力火車顏志琳也不諱言：「第一次看到洗腦式歌詞的時候覺得滿好笑的」，尤秋興更透露出現場因為要一次錄製台灣、新加坡和馬來西亞3個版本，唱的時候一直搞混、NG好幾次！動力火車魅力驚人，廣告上線至今累積突破200萬觀看數，對此，身兼蝦皮購物愛用者的尤秋興也喜孜孜地表示：「這一次跟蝦皮合作很開心，尤其看到電視廣告很多，親朋好友也都說一直看到我們，歌曲好笑又好聽！」兩人也特別分享擔任活動大使的秘辛，並感謝蝦皮購物捐助30萬元給「至善基金會」的義舉，因為偏鄉的原住民小朋友亟需大眾的幫忙，而動力火車相信蝦皮購物的善款，能為小朋友提供很好的資源，非常感謝蝦皮購物。

動力火車居家防疫瘋網購！顏志琳糗談網購踩雷秘辛，尤秋興分享採購日常用品的秘訣：蝦皮購物

首次擔任蝦皮購物「618超狂年中慶」活動大使的動力火車大方分享過去在其他網購通路不慎踩雷的糗事，並揭開兩人網購偏好。身為電商活動大使的音樂人顏志琳也曾吃過網購大虧，顏志琳大方分享曾在網路上購入一把看起來很漂亮的吉他，滿心歡喜期待新吉他到貨，卻是迎來一塊畫著吉他的硬板，讓顏志琳直言：「既傻眼、又生氣」！相較之下，好夥伴尤秋興因為信賴蝦皮購物品質保障，所以日常生活用品都是在蝦皮購物採購，沒有踩雷經驗。

談到618的購物清單，熱衷運動的顏志琳立刻說到：「以前最喜歡收集專拍高爾夫球的錄影鏡頭，記錄揮桿的動作與小白球路徑，然而，不能出門運動的此刻，可摺疊收納的居家型跑步機就是夢幻清單首選」。兩人也共同表示「疫情期間所有人都辛苦了，尤其我們的親戚是醫療人員，站在防疫工作的第一線實在很辛苦，也希望防疫期間，每個人都要照顧好自己」，並呼籲疫情期間非必要不要外出，如果有購物需求，就把握蝦皮購物「618超狂年中慶」0元免運的優惠、宅在家中安心買，防疫階段兩人也會錄製更多歌唱影片，為大家加油打氣，陪伴大家度過抗疫時光！

蝦皮購物「618超狂年中慶」6月17日跨夜直播，動力火車線上壓軸開唱。(圖/蝦皮購物提供)

蝦皮購物在6/17晚上7點的「618超狂年中慶」跨夜直播中，邀請動力火車線上壓軸開唱！粉絲們不需要出門就可以聽到偶像的歌聲，還有機會在偶像動力火車面前高歌成名金曲，蝦皮購物誠摯邀請粉絲們一起上線倒數迎接「618超狂年中慶」，伴著動力火車的動人歌聲清空購物車！

蝦皮購物「618超狂年中慶」618前動力火車天天陪你玩遊戲。(圖/蝦皮購物提供)

不只創意改編金曲！蝦皮購物、動力火車全方位合作，蝦皮購物好買又好玩的品牌印象深植人心

這次蝦皮購物與動力火車的合作，不僅有膾炙人口的金曲「彩虹」改編、線上直播的蝦皮演唱會，更特別打造「動力火車版」的蝦皮遊戲並祭出超狂優惠，消費者只要打開「超狂紅包雨」遊戲寶箱，就有機會看到動力火車送你免運回饋，或幸運獲得iPhone 12等豪禮；而新遊戲「養蝦達人」更是簡單又好玩，上線餵養超可愛的蝦小編、培育搖滾「動力火車版」蝦編後，就可以抽萬元蝦幣大獎！

蝦皮購物「618超狂年中慶」攜手動力火車高唱0元免運洗腦歌詞，點閱衝破200萬。(圖/蝦皮購物提供)

談到與活動大使的深度合作，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出：「身為娛樂電商龍頭，蝦皮購物希望透過活動大使拉近和消費者的距離。在去年雙11推出廣受好評的胡瓜、小禎合作主題曲後，我們就一直在思考接下來要如何帶給消費者全新的驚喜；今年『618超狂年中慶』非常開心可以邀請到國民歌手動力火車擔任活動大使，並透過他們的魅力觸及更多群眾。相信洗腦式的創意歌詞改編與可愛的動力火車版蝦小編，不只讓我們的優惠深植人心，也讓用戶更加認知到蝦皮購物不止好買，也超好玩」。而「618超狂年中慶」就是蝦皮購物好買又好玩的代表作，即日起(6/15)每天的0點、12點、18點蝦皮購物都會推出最低1折的超優惠強品，6/18當日還會加碼大方發放商城85折券、88折券、免運券，最高讓消費者直接折抵5,000元，就是要用滿滿的誠意讓消費者玩得開心、買得盡興！