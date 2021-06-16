雖然最近都一直在下雨，可是夏天的威力就是無法減少，前一秒才剛說完感覺今天蠻涼爽的，結果沒一下直接爆汗，根本就是悶熱到爆！說到夏天就真的必須來點消暑聖品，現在防疫期間能吃到的消暑聖品除了外送、外帶品項之外，最大宗的果然還是便利商店那一踏進去借在呼喚著大家的冰淇淋櫃，今天到底有什麼新品可以讓你吃到驚豔又消暑，跟著蜂編、嗡編一起看下去，以下開始的滿分為5分，是蜂編個人感想歡迎大家也來跟蜂編分享喔。

杜老爺奶蓋生烏龍雪糕

最近奶蓋系飲品越來越紅，杜老爺也跟上這股熱潮推出全新「杜老爺奶蓋雪糕」獨家奶蓋冰淇淋以丹麥起司粉加煉乳為基底，加入南美玫瑰鹽提味，讓奶蓋鹹鹹甜甜更涮嘴，內層的伯爵紅茶冰淇淋、生烏龍冰淇淋特別選用茶香明顯的茶葉等級，使味道更有層次，最後再加入原味粉條，Q彈嚼感超豐富。

甜度：3.5分

驚豔程度：4分

回購程度：4分

綜合口感：3.5分

▼杜老爺奶蓋生烏龍雪糕

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

韓國宿霧芒果雪冰

韓國雪冰的系列，口味是一樣代表夏季的水果-芒果，韓國宿霧芒果雪冰上層芒果冰淇淋與下層煉乳，甜蜜的滋味中，還吃得到芒果果肉，雖然說沒有西瓜那麼多驚喜感，但是光芒果香氣非常足夠這點就很值得讚許，夏天吃一杯絕對能夠消暑。

甜度：4分

驚豔程度：4分

回購程度：3.5分

綜合口感：4分

▼韓國宿霧芒果雪冰

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

日本NIJIYA巧克力風味雪派

日本直輸巧克力冰淇淋，獨家巧克力片夾層技術，增加酥脆口感，巧克力色派皮，創造專屬特色，咬下第一口的瞬間就直接讓蜂編回憶起日本的生活時光，一點也不誇張，因為蜂編在日本真的都是買這款回家吃，而巧克力冰淇淋搭配上一整片的巧克力片，怎麼可以這麼搭，這絕對是蜂編最私心推薦沒有之一！

甜度：3.5分

驚豔程度：3分

回購程度：5分

綜合口感：4.5分

▼日本NIJIYA巧克力風味雪派

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

CoCo都可x小美百香雙響砲冰棒

CoCo都可與小美冰品跨界合作，將經典的百香雙響炮變成了冰棒，口口濃郁的百香果汁，還吃得到百香果籽，一打開的香氣飄散，真的會以為自己剛到CoCo店裡點了一杯百香雙響砲來喝，要多驚人就有多驚人，當然珍珠也是絕對不能缺少的。

甜度：4分

驚豔程度：3分

回購程度：3分

綜合口感：4分

▼CoCo都可x小美百香雙響砲冰棒

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

森永經典牛奶糖聖代

森永牛奶糖變成聖代了！7-11推出日本森永暢銷口味聖代，不只將經典的牛奶糖聖代2021年升級，奶油口感更濃郁、香氣香醇，內含牛奶糖口味的巧克力碎片，有增添口感的感覺，除了口感多元豐富以外，有著濃郁的幸福感，吃起來完全不無聊。

甜度：4.5分

驚豔程度：4分

回購程度：4分

綜合口感：4分

▼森永經典牛奶糖聖代

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

森永彈珠汽水風味糖聖代

除了剛剛上面推出的森永牛奶糖聖代，還推出了另外一款彈珠汽水風味糖聖代，一樣是大家心目中經典的味道，當然聖代裡面必有的白巧克力提升了有趣的口感之外，裡面還真的吃得到那個經典的汽水糖，同樣多了增添口感的效果，口感偏向綿密又消暑，因為比較沒有奶味，所以有著滿滿的清涼消暑感。

甜度：4分

驚豔程度：3.5分

回購程度：3.5分

綜合口感：4分

▼森永彈珠汽水風味糖聖代

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

Baan摩摩喳喳雪糕

這款Baan的摩摩喳喳雪糕蜂編真的好想要介紹給大家，先來說它厲害的來歷，由米其林一星主廚監製，價格卻非常的親民，另外還有一款泰式奶茶的蜂編沒有看到，歡迎大家抖內起來（笑）而口感上多了很多微妙的感覺，可能是蜂編只吃過瓦城的摩摩喳喳，在雪糕內有許多QQ類的東西來代替原本摩摩喳喳的配料，在這邊跪求真正的泰國粉絲吃過之後跟蜂編說摩摩喳喳是不是就是這個味道。

甜度：3.5分

驚豔程度：4.5分

回購程度：2.5分

綜合口感：3.5分

▼Baan摩摩喳喳雪糕

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

韓國沁涼西瓜雪冰

韓國雪冰也不能錯過，雖然是杯裝的模樣，但可愛的造型與裡頭滿滿餡料的冰淇淋也是很值得嚐鮮，先說到超酷的韓國沁涼西瓜雪冰湯匙湯匙一挖下，便可以感受到特別之處，添加西瓜果汁，裡頭更是用西瓜果肉與果皮的造型，實在是相當可愛，入口時有西瓜軟糖的甜氣，之後會有含著冰塊的口感，西瓜籽是用巧克力豆代替，甚至還有草莓跟水蜜桃呢。

甜度：3.5分

驚豔程度：5分

回購程度：2.5分

綜合口感：3分

▼韓國沁涼西瓜雪冰

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(圖／BEEMEN蜂報提供)

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)