侯昌明、曾雅蘭夫妻檔上週遭爆到台北市診所打疫苗，形象大傷，侯昌明、曾雅蘭事後在臉書發聲明道歉滅火，而夫妻倆昨（15日）則親自送2台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）以及N95口罩、補充飲料，希望為前線防疫人員盡心力，不過仍有網友不領情留言嗆「這也掩蓋不了偷打疫苗的事實」，對此，侯昌明也親上火線回應。

侯昌明、曾雅蘭昨下午親自送2台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、2400個N95口罩、10箱補充飲料到台北市立聯合醫院忠孝院區，希望能為第一線的防疫人員略盡心力。有網友稱父親在忠孝醫院服務，留言向侯昌明夫妻表達謝意，不過仍有網友不領情嗆「這也掩蓋不了偷打疫苗的事實」，對此，侯昌明也現身親自回應：「謝謝你的批評指教，誠心面對我們自己犯的錯，努力彌補」。

有網友則表示：「既然打了疫苗，就多站出來幫助回饋社會吧」，認為一碼歸一碼，對於侯昌明、曾雅蘭捐醫療物資仍表示感謝，侯昌明則再還原打疫苗事件「我確實是接到診所通知我們去打疫苗，而且到達現場也有填資料跟刷健保卡，刷了健保卡健保局就有連線資料」，侯昌明表示，自己沒有能力去要到原本不屬於他的疫苗「真的就是診所主動打電話給我們的」，強調絕無特權。

侯昌明臉書全文。（圖／取材自侯昌明臉書）

同時，曾雅蘭再次為打疫苗發文道歉「這週真的是我有史以來最煎熬的...因為我們做錯了，我不斷反覆的反省，謝謝給我們所有的批評指教，我們都接受」。