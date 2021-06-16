本土疫情持續延燒，民進黨立委范雲協調的「3+11」政策引起撻伐。藥師林士峰指控，擁有11萬粉絲的插畫家謝立聖，公開在臉書批評「反覆喊著3+11的人就像不具思考能力、被道士下符的殭屍」；林士峰說，會說出這種話的人「除了無腦護航民進黨政府以外，我想不出任何理由，會讓人這樣宣傳了。」

謝立聖昨日（15）在臉書發表文章《都市傳說之「3+11殭屍」》，痛批「這群只會反覆的喊3+11的人」，無論今天是7+7、3+11、14+0還是21+7，只要有人違反規定偷跑出去，就遲早會爆出疫情，但他們無法思考，只會反覆的喊著「3+11、3+11」。這些人完全沒有「3+11」以外的論述與思考能力，活像被貼了符後聽著道士鈴聲而做出反應的殭屍。

對此，林士峰在臉書表示，他前幾天才說護航「3+11」不是缺口的人很荒謬，馬上就有一個臉書粉絲破10萬的人出來洗風向了，還罵批評「3+11」的人無法思考。但事實上，提高罰則、增加犯規的成本，本來就有助於預防違規，比較著名的例子就是酒駕，在提高罰則之後，確實全國酒價肇事的人數有下降。

林士峰舉例，大家幾乎都有快要趕不上重要會議的經驗，這時候一般人的內心，應該會有以下的小劇場：一，這場會議如果遲到或是沒到，會付出什麼代價？二，如果闖紅燈或是超速，總共可能會付多少罰單？三，從這裡到會議的現場，被抓到闖紅燈或是超速的機率是多少？再回頭來看，「3+11」中3天是居家檢疫、11天是自主健康管理，我們從政府公告的表中可以看到，管理的強度跟罰則相差是蠻遠的。故現在還護航「3+11不是破口」的人，除了無腦護航民進黨政府以外，他實在想不出任何理由了。

此文一出，獲得超過760個讚與超過140則留言，網路討論熱烈。網友紛紛回應：「3+11、諾富特是國外媒體公認的破口，所以全世界都錯了，只有1450是對的？真是眾人皆醒我獨醉啊！」「反正他們要護航就去護航，明年選舉和2024選舉就知道大多數民眾的想法了」、「就問他們敢不敢0+14呀」、「一切都是綠能⋯⋯綠色的什麼都能」、「這個時候大家都應減少政治口水，齊心抗疫才對」。