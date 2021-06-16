疫情似有逐漸慢慢趨緩態勢，新北市長侯友宜16日市政會議指出，新北市NPI（非藥物介入措施）目前是89％，Rt值（有效再生數，指病毒在一定時間內傳播給人的能力）來到0.64（小於1代表疫情降），已比6月5日的78％進步許多，板橋NPI值已拉高到95（Rt0.3）、中和來到85（Rt0.9），他認為只要把除了這兩區，還要把三重區NPI值拉上來，把這三個熱區堵住，再搭配冷區的清零，有機會拚到最後可以回到原有生活。

侯友宜說，新北66％確診者中都是無症狀感染者，是最可怕的隱形傳播鍊，新北市透過廣設篩檢站抓出來，加上低度活動加強管理，目前發病日與確診日幾乎已經同步，其餘則是發病後到醫院就醫篩出來的。

侯友宜強調，新北有三分之二確診者在社區就找出來，阻斷隱形傳播鍊非常有效。

侯友宜說，這段時間很多局處很辛苦，但我們的戰役還沒結束，沒有權力喊苦，也沒有權力放鬆，更沒有權力去苛責任何人，希望拚到最後一刻，在6月28日前，更有效確診個案數壓到最低，只要繼續努力、市民配合，就能回到原本的生活常態。