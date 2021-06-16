加州今起對疫情解封，民眾既興奮也審慎。傳染病學專家史瓦茲柏格接受中央社專訪說，解封是政治壓力、社會需要與公衛支撐的集體決定，但不代表完全放鬆，仍須提防變種病毒。

美西時間6月15日是加州經過15個月漫長防疫封鎖的分水嶺，自去年3月17日針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發、宣布居家避疫命令之後，今天正式按鈕啟動「新常態」生活的里程碑。

放眼舊金山灣區的商街，到處都是「營業開張」的標語，加州的餐廳、商店、購物商場和電影院等公共場所從今天起不再有人流限制。

「何時回到正常？」是疫情肆虐全球後，人們普遍思考的生活話題。走過15個月的掙扎，加州大學柏克萊分校傳染病專家史瓦茲柏格 （John Swartzberg）告訴中央社記者，解封是政治壓力、社會需要與公衛支撐的集體決定，宣示不讓病毒繼續影響人們的正常生活，但疫情並不會一天就結束。

史瓦茲柏格告訴記者，政府首長面臨巨大壓力，且加州州長紐松（Gavin Newsom）早已做出承諾，加上有疫情降溫的數字支撐。

他說，解封也是社會需要，「有人在經濟上受苦、有人在情感上受苦，每個人都想逃離忘掉疫情」。

對加州的訪客和當地人而言，隨著疫苗接種率在當地超過50%，加上先前約20%染疫者的社區免疫力，已經有相對的安全性。

僅管解封，史瓦茲柏格說，必須防範印度起源、流行，且造成英國和東南亞新一波疫情的Delta變異病毒。他評估加州未來可能會有零星疫情之火，不至於轉彎升溫。

由於世界疫情如浪，一波上、一波下，熬過這段歲月並安康的加州人有不同體悟和心境。

35歲的麥康納利（Geoggery McAnally）是一位美國手語翻譯者，已接種疫苗的他告訴記者，對於解封感到興奮，不過他會繼續戴口罩，確保自己和別人的安全。他說防疫經驗雖是老生常談，保持社交距離、盡量待在家裡，在社交時對彼此的足跡誠實非常重要。

來自紐約、在加州工作的柏納（Murierlle Bernard）接受中央社記者採訪提到，當其他國家或人們仍在受疫情之苦的時候，很難在身處的這個世界感到興奮，「進入新常態，我們仍要留心」。

她想對世上其他身處疫情之苦的人們寄語希望，並對那些哀傷因為疫情痛失所愛的人，表達同情和同理心。

台裔母親陳佩芬（Sarah Chen）在視訊訪談表示，對於關在家一年多上網課的孩子們而言，解封是振奮的好消息。過去一段時間看似生活停擺，並非沒有收穫。她以母親的身分帶著孩子於安全範圍內做義工、協助送蔬食到長者家等，反而更懂得感恩，疫情成了人生很好的試煉。（編輯：周永捷）1100616