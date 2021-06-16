一名人妻在5年前因為丈夫出軌，找好友邱姓男子外出訴苦後，雙方情不自禁發生性行為，事後男方向人妻陸續借款8萬元，事後邱男子佯裝要還款約出人妻，竟強行性侵，接著事後揚言已拍下裸照，「我寄到妳先生辦公室，讓他知道他在當烏龜，做的那麼徹底，看他老婆在床上給人這樣」，高雄高分院審理後，判邱男須賠償100萬元，另依強制性交罪判4年8月。

根據判決書記載，人妻於105 年2 月間，因丈夫外遇約邱男外出訴苦，二人卻前往某民宿發生性行為，邱男事後借故向Ａ女借8萬元，但遲未返還，邱男隔年以要還錢5000元為由，邀約人妻前往澎湖某飯店見面，但邱男因沒還錢，兩人發生口角，邱男竟然將人妻推倒在床上，硬推頭撞牆、掐脖子及咬嘴唇後，強行性侵。

邱男事後還打電話人妻恐嚇：「要死一起死」、「我絕對要讓你很難看」、「大家試試看」，讓人妻心生畏懼。接著又打電話向人妻說：「你雙腿開開之後，當然隨便我，你這個女人真的是可憐。」、「我現在不要傳給你老公，我寄到他辦公室 就好，我就是要用寄的，讓他知道他在當烏龜，做的那麼徹底，看他老婆在床上給人這樣，我一定會把東西寄去給你先生。讓你先生看你在床上是怎麼給人玩的。」

接著邱男又以臉書傳送「送這個給你先生綠色帽子」、「好會演喔，好會叫喔」、「哈哈大笑，烏龜」及5 個烏龜圖案等訊息給人妻。

但邱男在審理時，仍堅持否認有何強制性交之犯行，辯稱：我從沒跟女方發生過性關係，當天我只有與她在飯店外碰面，但沒有跟她進去飯店房間。

法官審理後，審酌邱男與人妻原為朋友關係，然未能理性處理並克制個人情緒、作為，僅因一己私慾，即以施加暴力之手段對女方強制性交，顯然無尊重他人性自主之意識，且於對女方強制性交後，另以言語恫嚇，嚴重影響女方身心健康，使女方因而罹患創傷後壓力症候群，惡性重大，因此判賠100萬元，並依強制性交罪嫌重判4年8月。