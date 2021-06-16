台北市萬華區西園醫院昨日晚間發布緊急通知，表示無法如期收到疫苗，原訂16日上午接種疫苗被迫暫停，請該時段預約的長者在家等通知，再來醫院施打疫苗，沒想到西園醫院今早突然又在官網發出公告，指疫苗已於早上到院，開放原先預約的長者施打，打不打疫苗連三變。

西園醫院昨（15）日晚間於臉書公告指出，今（16）日原排定萬華區忠德里、和德里85歲長者的接種疫苗，因疫苗未能配送到院，16日上午暫停施打，下午需待疫苗派送到貨，再由里長廣播通知接種。請兩里長者先在家靜候通知。

沒想到今早，西園醫院又再度於官網表示，疫苗已於早上到院，開放萬華區忠德里、和德里85歲長者如期施打，上午場報到時間至11時30分；下午場報到時間為14時至16時30分。

西園醫院稍早於官網發出公告指出，疫苗可如期接種。（圖／翻攝自西園醫院官網）

對此，台北市政府發言人陳智菡澄清，針對台北市西園醫院張貼公告，指出因臺北市衛生局疫苗配送不及，故需取消今日上午的接種服務，絕無此事；北市府會於昨晚或今日上午開始配送疫苗，且全台北28家醫院做法一致。

陳智菡說，昨日下午在會議上，西園醫院代表表示希望提前，巿府現場即已明確告知，全市做法應一致，衛生局將統一配送疫苗，以避免混亂，西園醫院當時即已清楚此訊息。西園醫院逕自更改時程，向里民廣宣，準備不及，卻又卸責於北市府的說法，已嚴重誤導視聽，北市府深表遺憾，特此聲明向各界釋疑。

至於尚未預約接種的85歲以上長者仍請依通知單時間，赴醫院依序施打疫苗即可，各院疫苗皆已分配完成，本市85歲以上長者皆可接種，無須擔心疫苗不足，影響權益。