美股消息面：

1.美國5月最終需求生產者物價指數（PPI）較4月上揚0.8%，超出4月的月漲0.6%和市場預期的月漲0.6%。與去年同期相比，最終需求PPI上揚6.6%，超出市場預期的年漲6.3%，並創下歷來最大升幅。扣除食品和能源價格的最終需求PPI月漲0.7%、年漲4.8%。扣除食品、能源和貿易項目的最終需求PPI月漲0.7%、年漲5.3%。

2.美國5月零售銷售額月減1.3%，超出市場預估的月減0.8%。扣除汽車項目的零售銷售額月減0.7%，遠不及市場預估的月增0.2%。

3.美國5月工業生產月增0.8%，高於市場預期的月增0.7%。5月製造業生產月增0.9%，高於市場預期的月增0.8%。產能利用率為75.2%，略高於市場預估的75.1%。

4.紐約聯準銀行6月製造業指數下跌7點，為17.4，不及市場預估的23，並為連續第二個月下滑。

5.全國房屋建築商協會（NAHB）公布美國6月房市指數為81，較5月的83下滑，並低於市場預期的83。

6.美國5月生產者物價指數（PPI）超出市場預期，但市場觀望聯準會決議，周二尾盤美元指數微升0.04%，報90.529，盤中一度升至90.677，創下一個月新高。

7.投資人預期即將公布的美國原油庫存報告將反映當地強勁的需求，周二紐約期油收漲1.21美元或1.7%，為每桶72.12美元，盤中一度大漲2.25%，站上72.47美元，創下2018年10月以來的盤中和收盤新高。倫敦布蘭特期油收漲1.13美元或1.55%，為每桶73.99美元，盤中最高站上74.32美元，創下2019年4月來新高。

8.美國通膨數據意外強勁，使聯準會縮減激勵措施的預期升高，周二紐約期金連跌第3天，終場收跌0.5%，報每盎司1856.4美元。