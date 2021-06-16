健和興(3003)積極開發相關新產品，應用於儲能配電、電動(兩輪)車及大型基站的UPS等新產品已陸續開始出貨，預估下半年到明年出貨將會逐步放量，健和興預估，今年電工綠能產品可望年成長約10%到20%；公司自結前5月每股稅前盈餘為2.41元，健和興表示，第2季營收及毛利率將高於第1季，下半年會比上半年好。

健和興產品主要分為綠能電工、汽機車(電動)、家電端子三大區塊，看好儲能配電及電動車等車用商機，健和興針對儲能配電櫃、輸電基礎建設、智慧電網等開發高電壓、大電流連接器，也針對基站及自動化設備等開發UPS新產品。

全球新冠肺炎疫情因歐美、大陸等各國加速施打疫苗趨緩，歐美陸續解封並推動各項基礎建設，包括：拜登力推涵蓋再生能源、交通、先進製造等領域約1.7兆美元經濟刺激方案，歐洲及大陸也在加速施打新冠肺炎疫苗後重啟各項基礎建設，加上電動車興起，各國積極建置充電樁，健和興因5G、儲能配電及電動車與充電樁產品線完整，可望成為各國基礎建設受惠者。

健和興表示，公司現有應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台等綠能/電工連接器，由於5G基地台採分散式架構，小型基地台(Small Cell)可望帶動對於低容量UPS的需求，而大型基站的布建勢必也會需要On-line UPS支援，可望繼Data Center建置需求之後，帶來新一波成長動能，相關新產品去年開始有穩定的營收貢獻，預估出貨及營收將逐步放大。

健和興預估，今年基礎建設相關電工綠能產品年成長幅度約10%到20%。

在車用方面，健和興除是美系電動車大廠及部分兩輪電動車供應商，充電樁之充電槍產品亦符合歐洲、美國及大陸三地區規格，並透過車廠、電源供應器廠及系統廠出貨歐洲、美國及大陸地區，公司亦已針對大型充電站及電動巴士開發DC直流充電槍，以及LED光源模組連接器，受惠於歐美及大陸積極建置充電樁及各大車廠積極推出新款電動車，目前車用訂單強勁，是今年營運成長重要動能。

今年第1季車用產品約占健和興營收16.3%，隨著電動(兩輪)車銷售進入高成長，以及各國廣建充電樁，健和興預估，今年車用產品佔比可望達20%。

健和興5月合併營收達4.07億元，月增3.37%，年成長41.85%，營收首度突破4億元，連續3個月創下單月歷史新高，營業淨利為1億17萬元，較上月小幅成長3.28%，較去年同月勁揚92.88%，稅前盈餘為7879萬元，較上月飆升130.01%，較去年同月成長7.86%，業外損失係受美金貶值影響，認列外幣評價損失1976萬元，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.51元；累計1到5月合併營收達18.62億元，年成長45%，創下歷年同期新高，股稅前盈餘為2.41元。

健和興表示，第2季營收將高於第1季，雖然銅價高漲，但第2季毛利率不會低於第1季，希望全年有兩位數成長。