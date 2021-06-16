才歷經短短不到4星期的停火，以色列戰機又對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）展開新空襲。以軍說，這是對哈瑪斯施放燃燒彈氣球（incendiary balloon），在以國南部田野至少引發20處大火的回應。

據路透和與《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，以軍在聲明中說，它已準備因應一切狀況，包括面對來自加薩持續的恐怖行為而重啟戰鬥。

巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（WAFA）說，以軍空襲加薩南部甘尤尼斯（Khan Younis），已造成物質損害，並指出加薩市（Gaza City）南部一處也遭攻擊。不過，報導說，兩起攻擊都沒有造成人員傷亡。

哈瑪斯施放燃燒彈氣球 以色列空襲報復

#BREAKING: IAF Launches Airstrike In Southern Gaza Following Day Of Incendiary Ballon Fires On The Israel Gaza Boarder. #BreakingNews pic.twitter.com/m9ksgqWFEY — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) June 15, 2021

Israeli airstrike on occupied #Gaza again!

The attack comes weeks after Israeli airstrikes in May killed over 250 Palestinians, and hours after Israel allowed a far-right nationalist march in occupied East #Jerusalem.#GazaUnderAttack #FreePalestine pic.twitter.com/uIFMtrmgnn — Basherkella - বাঁশেরকেল্লা (@basherkella) June 16, 2021

而在雙方互相攻擊前，有數千計猶太民族主義者周二在東耶路撒冷舉行大規模遊行，揮舞著國旗，高喊「阿拉伯人去死！」據說以色列警方動員了超過2,500人，以維護遊行安全。不過，以方激烈的遊行引發哈瑪斯採取行動威脅，雙方再爆發衝突。哈瑪斯發言人除了證實以軍空襲外，並強調巴勒斯坦人會繼續追求勇敢的抗爭，並捍衛自身在耶路撒冷內的權利與聖地。

而以色列新總理，也是激進猶太民族主義領袖貝內特（Naftali Bennett）曾說，政府不該容忍燃燒彈氣球，要是哈瑪斯向以國發射火箭彈，勢必要加以報復。

#BREAKING: The Israeli air force launch air strikes on the Gaza Strip early today after militants sent incendiary balloons into southern Israel.https://t.co/9jpufU3DOv — The Australian (@australian) June 15, 2021

事實上，在周二的遊行前，以色列預料可能會有來自加薩的火箭彈攻擊，已加強部署「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system）。