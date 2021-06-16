歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於6月15日在歐盟總部布魯塞爾與美國總統拜登（Joe Biden）舉行「歐美峰會」，會後發表聯合聲明，首度強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。對於美國拜登總統及歐盟領袖於6月13日七大工業國集團（G7）領袖峰會聯合公報內載明對台海和平與穩定的重視後，短短兩天內再度力挺，展現對台灣的堅定支持，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，這是繼4月美日元首峰會、5月美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議，6月日澳2＋2會談及G7領袖峰會後，美國總統拜登及歐盟領袖再度重申對台海和平與穩定的重視，不僅凸顯美國及歐盟等世界主要民主國家元首及領導高層對維持台海和平已凝聚高度共識，也再次印證台灣海峽的和平穩定，對於促進「自由與開放的印太區域」極具關鍵。

峰會聲明同時指出，歐盟與美國將與夥伴共同合作，打造包容、以法治為基礎、對區域安全及永續發展有貢獻的「自由與開放的印太區域」；此外，雙方對東海及南海情勢持續表示嚴重關切，強力反對任何可能改變現狀及加劇緊張情勢的片面作為。歐美雙方領袖另同意持續就新疆及西藏人權遭迫害、香港自治及民主進程遭侵蝕、經濟脅迫、假訊息、區域安全等議題進行協調。

外交部表示，台灣位處東亞第一島鏈的關鍵樞紐位置，不僅身居捍衛民主、自由及法治的戰略前沿，同時也在促進印太區域和平、穩定及繁榮方面扮演負責任且積極貢獻的角色。外交部樂見美國及歐盟等民主陣營的重要夥伴，持續高度關注台海和平穩定遭受片面蓄意破壞的現況，也再度呼籲中國政府立即停止任何藉由軍事武力手段對台灣構成的威脅與恫嚇。

外交部未來將持續透過「全球合作訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）等交流合作機制貢獻所長、回饋國際社會，進一步深化與美國、日本、歐盟及全球夥伴的理念價值同盟關係，捍衛民主自由制度及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定、繁榮及永續發展。