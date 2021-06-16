國際疫情趨緩，不過新北市長侯友宜16日指出，不要忘了印度變種病毒Delta來勢洶洶，鄰近國家都已被襲擊，台灣要更及早準備，另目前台灣的英國病毒株疫情有趨緩，但仍要戰戰兢兢全力以赴，稍有不慎疫情就會再度大幅上升。

侯友宜說，目前鄰國新加坡、中國大陸與美國都出現印度變種病毒，他昨天就提到印度變種病毒傳染力較英國變種株高出50％，即便接種2劑疫苗，還有0.1％到0.2％的死亡率，要及早準備。