國際疫情趨緩 侯友宜：仍要為印度變種病毒做好準備 09:332021/06/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際疫情舒緩 侯友宜：仍要為印度變種病毒做好準備。（摘自市府網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際疫情趨緩，不過新北市長侯友宜16日指出，不要忘了印度變種病毒Delta來勢洶洶，鄰近國家都已被襲擊，台灣要更及早準備，另目前台灣的英國病毒株疫情有趨緩，但仍要戰戰兢兢全力以赴，稍有不慎疫情就會再度大幅上升。 侯友宜說，目前鄰國新加坡、中國大陸與美國都出現印度變種病毒，他昨天就提到印度變種病毒傳染力較英國變種株高出50％，即便接種2劑疫苗，還有0.1％到0.2％的死亡率，要及早準備。 加州解封 專家：有價值的疫情教訓 接受口罩文化 《傳產》疫情襲擊房市 劉學龍：企業保有現金才能活 #新冠肺炎 #台灣 #印度變種病毒 #國際疫情 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診人數下滑 陳建仁：疫情已受到明顯控制 10:242021/06/16 政治 香港確診少女 家中冷藏肉包裝驗出病毒 04:102021/06/16 產業財經 甜美女星腦瘤復發 念疫情取消住院病房：留給需要的人 14:122021/06/16 娛樂 新冠病毒恐在台「自我進化」 醫憂：傳染力超過50％ 13:092021/06/16 生活 新北清查移工宿舍 侯友宜：雇主無法保護好員工就停業 09:462021/06/16 生活 接種數上升 香港施打近300萬劑疫苗 04:102021/06/16 產業財經 疫情爆發以來首次迎「嘉玲」 彰化人一陣歡呼 14:242021/06/16 生活 《國際政治》G7版一帶一路 中國大陸準備接招 09:102021/06/16 財經 疫情嚴峻 高力國際劉學龍2動作為上策 09:022021/06/16 財經 汙水監測 5月首度發現新冠病毒 04:102021/06/16 焦點要聞 藍營拋染疫身亡者國賠 侯友宜：政府可多做一點關懷慰問 10:052021/06/16 政治 政治熱門新聞 沈富雄節目中「單膝下跪」 求蘇貞昌一件事 - 政治 苗博雅「陪雙北坐牢」臉書遭出征 網怒：回去問范雲 - 政治 三級警戒何時撤 沈富雄老話一句：陳時中團隊是笨透了 - 政治 11萬粉絲插畫家護航「3＋11」 藥師看到忍不住嗆一句 - 政治 直播》柯文哲宣布：80歲以上明可預約打AZ 若排隊會發號碼牌 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。