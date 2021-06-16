台灣本土疫情遲遲未趨緩，擁有生產國產疫苗能力的高端也因此成為關注焦點，然而過去一個月內，高端股價先連吞6根跌停板摔至谷底，接著又在解盲前翻紅連拉3根漲停，昨（15日）更同時出現漲停殺至跌停又拉回的極端盤勢，引起外界炒股疑慮，士林地檢署為此已展開調查，引起PTT網友們熱議，更有人開始擔心曾在8日當天買超高端1,485張的凱基松山據點「松山哥」的安危，直呼「松山哥塊陶啊」。

事實上，從去年新冠肺炎疫情爆發，高端股價就開始飆漲，從30元附近開始上漲，短短1年半暴漲超過13倍，且今年國產疫苗成為政府防疫重點後，高端股價再漲逾180%，尤其在國產疫苗尚未通過二期試驗前，高端就曾在5月中衝上417元，引發熱烈討論。

近期高端的走勢更是相當戲劇性，由於政府在二期解盲未過的狀況下就預採購500萬劑，引爆國產疫苗爭議，因此從5月31日開始，連續6個交易日苦吞跌停，股價重摔至207.5元，暴跌逾46%接近腰斬，期間總統蔡英文也出面澄清政府官員並無炒股問題，但仍然止不住高端暴跌。

沒想到8日解盲前兩天，高端翻紅奔漲停，且連拉3根漲停板，高端疫苗股價如雲霄飛車，讓不少投資者模不著頭緒。由於波動過於劇烈，引發外界質疑政府圖利高端、疑似內線交易等弊端的質疑，士林地檢署也於昨（15日）為此分他字案展開調查。

高端因股價暴漲暴跌遭檢方調查，引起PTT網友們熱議，有人質疑檢方大驚小怪，股市本來就由市場決定，漲跌都是很正常的事，「其他怎麼不查，股市就是這樣啊」、「這樣下去，所有主力都要被關了吧」、「今年的航運要不要查一下」、「漲停、跌停就日常不是嗎」、「請檢調先查菲律賓來函這件事」、「這到底能查得到什麼？」。

此外，有不少網友開始擔心「松山哥」的安危，凱基松山據點先前曾單日買超高端破千張，被網友們暱稱為「松山哥」，「松山哥會被抓走嗎QQ」、「凱基松山哥瑟瑟發抖」、「松山鴿會不會覺得很衰」、「松山哥塊陶啊」、「請問松山哥現在在想什麼」、「松山哥做錯什麼了QQQ」。

疑似受到檢方調查的利空影響，高端疫苗今（16日）以256元開出，逼近跌停重挫逾9%，隨後賣壓仍沉重殺至跌停，暫報255元。