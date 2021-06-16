總統蔡英文日前接受綠色和平電台「大臺北城」節目專訪，表示對確診死亡者表達最深切不捨與歉意；但對於蔡英文的說法，前立委孫大千表示相當不以為然，在臉書上表示，蔡英文與其舉行一大堆毫無意義不痛不癢的線上報告，不如先回答台灣人民關心的問題，並列出兩點提問。

孫大千首先指出，目前優先施打疫苗第二類中所謂的「中央政府防疫人員」，為什麼可以高達數萬人？蔡英文敢不敢下令上網公開這份名單上的姓名和工作內容？第二，日前台灣向美國採購的15萬劑莫德納疫苗，它們明明比日本捐贈的AZ疫苗更早抵達台灣，為什麼到現在只配發了7萬劑出去？蔡英文可不可以告訴民眾，剩下的那8萬劑究竟用在哪裡了？

孫大千兩問蔡英文：與其廢話不如關心人民問題。(圖/翻攝自孫大千臉書)

孫大千指出，蔡英文與其舉行一大堆毫無意義不痛不癢的線上報告，不如先回答一下這兩個台灣人民關心的問題，疫情甚麼時候會結束？疫苗甚麼時候會到位？政府內對於疫苗的分配有沒有私相授受？這些問題才是民眾真正關心的！

孫大千的貼文引發網友們討論，在該文底下留言表示「答案就是：非我族類、休想疫苗」、「指揮中心應該要說明」、「說出來又是另場風暴」、「當政的不作為，私心私慾會遭天譴的」、「剩下的是不是像彭文正所說的一樣呢？都自己人先使用了」、「多行不義必自斃」、「問的好！大家都想得到答案」。