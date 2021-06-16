台灣經濟研究院在新的競標中，脫穎而出，取得承攬「高雄會展產業推動規劃服務案」資格，將透過「高雄市政府會展推動辦公室」，再為高雄會展產業發聲，預定端午節連假之後，開始扮演高雄與國內外會展相關機構與企業的橋樑。

據指出，一年一約的「高雄會展產業推動規劃服務案」，近日在招標過程中，共有台灣經濟研究院和安益集團，2個單位參與競標，最後由台經院脫穎而出。

高雄會展推動辦公室2013年，在經濟部次長曾文生擔任高雄經發局長期間設立，迄今8年，包括外貿協會、安益集團、以及台經院，都曾經高雄會展推動辦公室的專案主持機構。

台經院副院長周霞麗表示，該院承攬「高雄會展產業推動規劃服務案」之後，目前正在進行前置作業，預定在端午節之後，先透過臉書和網站，對外宣達高雄會展的整體行銷。

周霞麗指出，台經院曾有承攬「高雄會展產業推動規劃服務案」的經驗，並且為高雄創設港灣城市論壇，迄今已成一個常態活動，也協助爭取國際會議協會（ICCA, International Congress and Convention Association）前來高雄舉辦，並且在2020年如願。

她說，未來的三大工作重點是鏈結國內外會展機構和相關企業，爭取前進高雄舉辦會展活動、設立專業的單一窗口，提供前來高雄舉辦會展的單位、以及配合高雄市政府推動的5G AIoT，將會展產業與科技產業結合，壯大高雄會展市場的能量。