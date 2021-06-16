日本提供台灣近124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，台灣昨(15日)起針對高齡長輩施打，各縣市以分區、分時段等方式安排長者施打，但因疫苗數量有限，雙北縣市都以85歲以上作為優先施打對象。國民黨新北市議員葉元之昨(15日)在臉書透露，有里長抱怨，衛福部長陳時中一直宣傳75歲以上長輩就近施打，但又沒有配送足夠疫苗，導致里民罵聲，讓里長面臨很大壓力！

關於施打疫苗一事，葉元之15日在臉書提到，有到板橋高中、中山國中等疫苗接種站了解疫苗施打情形，秩序正常，沒看到群聚，可以看出新北採取依照不同里別，分時段地點的施打計劃，人流配置良好，不過長輩的施打意願，並未如想像中踴躍，施打率大概5至6成。

由於新北市尚未開放未設籍的長輩施打，葉元之說，主要是怕疫苗不夠，這次新北市只配送到8.3萬劑疫苗，但85歲以上設籍長輩就有5.3萬人，另外還有住宿型長照機構2.4萬劑、洗腎中心1.3萬劑，所以只敢先開放給設籍者打，「既然施打率沒想像中高，應該很快就可開放給未設籍長輩施打」。

不過，葉元之透露，有里長抱怨，陳時中一直宣傳75歲以上長輩就近施打，但又沒有配送足夠疫苗，造成里民罵里長不配合中央規定，讓里長面臨很大壓力！葉也呼籲新北市民進黨的立委，少噴點口水，多幫新北市爭取疫苗，因為新北市是疫區，希望長輩們可以提早有疫苗帶來的保護力。

至於疫苗數量問題，指揮中心15日表示，為提升目前優先接種疫苗對象的接種率，將於17日起，依各縣市75歲以上人口比率，進行第二次疫苗撥配，預計配送39萬4800劑。