新北市勞工局全面清查轄區內移工宿舍，目前50人以上宿舍100餘間都已清查完畢，新北市長侯友宜16日在市政會議上再說重話，不只移工清查，還包括企業篩檢、宿舍管理都很重要，企業本來就有責任照顧外籍移工，勞工局去做稽查要給業者非常清楚態度「沒辦法落實防疫、保護好員工，讓他們染疫，你就停工，沒有話可以說」。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，目前50人以上宿舍已清查完畢，當初勞動部本想以鼓勵方式希望業界分流，不過現在都改以處罰方式，下周將展開複查，並接續對於30人的宿舍查察。

不過陳瑞嘉說，從6月初起，請衛生局提供移工染疫資訊，主要感染者都是家庭看護工，代表家庭內感染比例很高，目前這幾天尚沒有產業移工染疫情形。

侯友宜強調，「不要現在沒事就當未來就沒事」，隨時都會有狀況，社區感染出去的何時再度爆發沒人說得準，要全力以赴。

侯友宜說，對於照顧者的部分，長照機構要趕快施打疫苗，目前希望一周內完成接種，他也看到昨天還有其他縣市的長照機構確診，新北市也已經發生三件，群聚要很注意。