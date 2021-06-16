碩禾(3691)一早跳空漲停站上176元，公司宣布決議以每股124.4元私募普通股1000萬股，募集總金額為12.44億元。鴻海(2317)透過子公司鴻揚創業投資股份有限公司參與碩禾私募案，共計800萬股，預計持有其增資後之10.54%股權，並成為第二大股東。

碩禾設立於2003年，係全球太陽能導電漿料一線大廠。碩禾持續縱向發展漿料所需之特殊原料、橫向發展節能產業所需之材料及半導體拋光與再生晶圓。近年來尤其積極布局電動車領域，除公司內部發展動力電池負極材料外，亦轉投資芯和能源、榮炭(6555)、及創奕能源，涵蓋動力電池正負極材料及電動大巴車市場。因電池材料出海口的穩定性為碩禾發展關鍵因素，而鴻海正是未來電動車產業的關鍵廠商，故此次辦理私募案引進鴻海之子公司鴻揚創業投資股份有限公司為私募認購對象。

碩禾於2009年即投入鋰電池正極材料並成立磷酸鐵鋰製造公司芯和能源，隨著芯和技術發展成熟及鋰鐵電池市場成熟，於今年進入量產階段。碩禾又於2014年因看好車用動力電池市場，投入鋰電池材料領域目前最高端的矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端測試表現突出，產品特性良好。藉由此次私募引入鴻海的資金，碩禾將建立動力電池負極材料量產線。碩禾已經是MIH聯盟的既有成員，希望藉由與鴻海集團的上下游策略聯盟，並肩榮炭共同發展動力電池正負極材料，以利快速供應這一波電動車所需的關鍵電池領域，建構具競爭力的台灣電動車產業鏈。