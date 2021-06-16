逢低買進，周二馬來西亞棕櫚油彈逾6%；因馬來西亞棕櫚油連跌6個交易日，並跌至近4個月低點，令投資人逢低買進，加上印度進口量增加，減緩需求低落的擔憂，支撐其價格反彈逾6%，不過因豆油價格走軟而限制漲幅。

周二(6/15) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD)8月棕櫚油期貨終場上漲205馬幣，或約6.1%，至每噸3580馬幣（約870美元），而近月棕櫚油期貨則約漲2.3%，報每噸3642馬幣；大連期交所近月豆油約跌5.2%，芝加哥期交所豆油約跌0.6%。(商品行情網)