受到今年經濟復甦樂觀前景的推動，歐股周二收在連續第八個交易日的上漲，但是漲幅有限，因為在美聯準會周四公布會議結論之前，投資人轉趨謹慎。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.49點或0.11%，為458.81點，基準指數再創歷史新高，也是近兩年多來最長的連漲紀錄。

本周焦點為美聯準會的政策會議，投資人將聚焦官員們是否有開始討論縮減購債規模，以及是否有擔憂通膨上漲問題。

JFD資深市場分析師Charalambos Pissouros表示，不認為官員現在會做出決定，但是想知道官員是否已經圍繞這些事進行討論，如果是的話，市場就有可能從中獲得一些暗示。快速的增長也可能表明，聯準會官員不認為通膨飆漲是暫時性的，也有可能會傷及股市。

數據顯示，美國工業產品出廠價格高於預期，令人擔心聯準會可能比預期更早地發出收緊訊號。

歐股保險股為周二表現最好的類股；追蹤金屬價格下跌，基本資源股大幅下跌。

旅遊休閒股跌逾2%；主因為英國推遲了新冠傳染病最後階段的解封計畫。

英國FTSE指數漲0.4%；英國五月的公司就業人數創下歷史新高。

德國DAX指數從前一日歷史新高回落；資料顯示，德國五月消費者物價月增0.5%，符合預期。

瑞典時尚零售商H&M跌2.9%；該集團第二季銷售金額未達預期。

波蘭遊戲開發商CD Projekt大漲6.5%；該公司新款遊戲電馭叛客 2077將重新進入Sony的Playstation商店銷售。