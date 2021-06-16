甲骨文（Oracle）上季營收獲利報喜，但由於擬擴大對雲端運算事業的資本支出投資，其本季獲利預測不如市場預期，周二盤後股價下挫5%。

甲骨文第四財季（截至5月31日）營收年增8%，為112.3億美元，優於分析師預估的110.4億美元，且成長力道超出上一季的年增3%，營收加速成長主要受惠於前一年同期的比較基期較低，當時美國剛爆發新冠肺炎疫情，甲骨文營收暴跌約6%。

第四財季經調整後每股盈餘為1.54 美元，優於分析師預估的每股盈餘1.31美元。

甲骨文表示，業績表現顯示市場對甲骨文雲端服務Fusion與NetSuite的需求強勁。

甲骨文執行長Safra Catz表示，公司預估第一財季經調整後每股盈餘介於94～98美分，營收成長率介於3%～5%。分析師預估甲骨文本季調整後每股盈餘為1.03 美元、營收約成長3%。

Catz表示，預計2022財年甲骨文的雲端運算事業資本支出約將成長1倍，達到近40億美元。我們有信心雲端事業增加的報酬，將證明擴大投資非常划算，而且我們的利潤也將隨著時間日益提升。

以營收計為最大事業部門的雲端服務和授權支援事業，第四財季營收年增8%，為73.9億美元，略優於市場預估的73.2億美元。該公司表示，第二代雲端基礎設施事業營收倍增，但未提供確切金額。

雲端授權和本機（on-premises）授權部門營收年增9%，為21.4億美元，優於市場預估的20.5億美元。

硬體部門營收年減2%，為8.82億美元，與市場預期相符。

儘管周二盤後股價下挫，但今年初以來甲骨文已上漲26%，表現優於標普500指數（漲13%）。