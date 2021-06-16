15日高齡接種開打，但開打首日各地卻傳出排隊亂象，更有民眾表示自己排隊超過2個小時還沒打到，高齡接種第二日，桃園市長鄭文燦到陽明高中接種站視察並表示，改為宇美町打法後，接種站的動線有大幅改善。

16日桃園市長鄭文燦到陽明高中接種站視察並表示，16日大部分接種站都改為宇美町式的打法，就是長者不動讓醫護人員就近施打，今天來視察陽明高中站，看起來場內非常順暢，場外等待區也很友善，強調今天應該會很順利

鄭文燦指出，大站的流量會比較多，所以特別請衛生局針對大站增設人手，讓施打的組別從四組提高到五組，讓施打更快一點，鄭說，下一輪的接種站會變成30站，並且分為上午場、下午場會讓流量能夠再舒緩一點，並補充會給醫護人員必要的津貼，讓友善度再提高。

陽明高中接種站表示，16日的高齡接種仍有長輩提早到的情形，為避免長輩在外等待，8點即提早開始疫苗的施打，並指出，截至16日上午9點現場以接種的民眾已經近400位，強調排隊壅塞的情形有改善，針對首日接種有民眾出現不良反應或身體不適的狀況，接種站表示已多配置1台救護車隨時待命。

鄭文燦表示，目前整個施打率已經超過六成三，如果扣掉一部分在長照機構施打的總施打率應該超過七成，強調「桃園施打率真的是非常高」鄭解釋，這些現象代表我們防疫意識大幅提高。

針對25接種站之1的龍興國中因設置於2樓導致民眾移動不便的問題，鄭文燦解釋，之所以會人潮壅擠，主要是因為龍興國中接種站的流量比較大，並指出，下一輪接種站地點會從2樓改為1樓，以解決人潮壅擠的問題。