勞工紓困貸款10萬元方案昨（15日）起開放申請，由於瞬間流量太大，各家銀行網路一度大當機無法申辦，引發民怨。沒想到今天就有民眾表示，他昨天申辦、今晨就收到10萬元入帳的消息，直呼超有效率，引發網友熱議到底是哪間銀行速度這麼快。

一名網友今早4點多在PTT發文，指出他剛剛無聊看了一下數位銀行App，意外看到10萬元紓困貸款竟然已經入帳，直呼銀行超有效率，「當天辦隔天馬上下來，我又可以ALL IN美股了」。

網友表示，他昨天申辦貸款，今晨10萬元就入帳。（翻攝自PTT）

文一PO出後，立刻引起網友們討論，好奇原PO是去哪家銀行辦的，速度這麼快，原PO也大方公布是第一銀行的「iLEO」數位銀行App。網友紛紛留言：「朋友的也是填完線上之後隔天就入帳了」、「線上對保按下去說資格不符，哭哦QQ」、「羨慕，我希望我的也趕快核發XD」。

但也有人表示，「乾！為啥我沒有」、「超扯，一樣ileo，我客服打了整晚，都沒能解決問題，打卡片掛失專線也等15分，我0800聽整晚，按了破百個1」、「去年中信很快今年烙賽，今年變第一超快，華南銀的我QQ」。