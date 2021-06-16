北市聯合醫院西園院區原本規畫16日上午替萬華區忠德里、和德里的長者施打疫苗，但忠德里長施育婷指出，昨西園院區緊急公告衛生局不給疫苗，早上沒辦法打，沒想到，今早西園院區又收到通知可去拿疫苗，搞得很混亂；北市府發言人陳智菡表示，早就宣布無預約的長者下午才打，但西園院區昨在會議上希望早上可開打，北市府也告知他們是全市統一標準。

施育婷指出，昨晚間西園院區緊急公告衛生局不給疫苗沒辦法打，但早上西園院區又說8點開放，又可以打疫苗，施說，北市府通知沒預約的長者今天下午才可以開始打，但西園院區有100多名長者要打，怕無法分流，所以才請里長發通知單或廣播，請長者早上來打。

施育婷說，日前也依發送通知單，請長者早上來打，但昨晚卻又急轉彎說沒辦法打，早上卻說又有了，搞得亂七八糟。

陳智菡說，針對台北市西園醫院張貼公告，指出因北市衛生局疫苗配送不及，故需取消今日上午接種，嚴正澄清，絕無此事；陳強調，北市府早已規畫並多次向外說明，台北市85歲以上未預約長者，皆統一於今日下午開始接種；北市府會於昨晚或今日上午配送疫苗，全台北28家醫院做法一致。

陳智菡指出，昨日下午在會議上，西園醫院表示希望提前施打，但北市府已明確告知，全市做法一致，會統一配送疫苗，以避免混亂，西園醫院當時也清楚此訊息。

陳智菡說，西園醫院逕自更改時程，向里民廣宣，準備不及，卻又卸責於北市府說法，已嚴重誤導視聽，北市府深表遺憾，特此聲明向各界釋疑；也請未預約的長者仍是依通知單上的時間赴醫院依序施打疫苗，各院疫苗皆已分配完成，本市85歲以上長者皆可接種完畢，無須擔心疫苗不足，影響權益。