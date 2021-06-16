美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，過去3~4年，DDIC(驅動IC)和面板廠的營收表現已經走向脫鉤，預計在2022年晶圓產能沒有明顯增加下，DDIC定價都將持續有利於賣方，且OLED也將在明年成為新一股成長動能，維持聯詠加碼評等、目標價700元。

美系外資表示，DDIC和面板營收表現之間的相關性其實一直很弱，尤其在過去3~4年，聯詠與友達(2409)、群創(3481)的營收表現更是明顯脫鉤，即使在面板週期性下跌時，聯詠也有健康的增長。

美系外資表示，由於產能短缺，預計DDIC在第三季將持續調漲價格，漲幅落在8~12%，供需缺口依舊很大，假設電視需求符合先前的下修預期，則可能會看到DDIC價格在第四季保持支撐，DDIC主要集中在8吋、12吋晶圓，且預計到2022年晶圓產能都不會有實質性的增加。

美系外資表示，預計2021年電視需求將年下降4%，第三季、第四季還是會溫和增加，但是增長幅度低於以往季節性，至於筆記型電腦、顯示器需求持續強勁，且供給、需求間的缺口還是很大，DDIC供應在下半年中可能會非常溫和地增長，且有鑑於產能不足，產品組合轉向汽車、PMIC(電源管理IC)和工業產品，預計DDIC定價在有更多產能可用前，都將持續有利，維持聯詠加碼評等、目標價700元，且憑藉2021年強勁的每股收益增長和穩定的派息率，相信聯詠可能會在2022年提高現金股息。

美系外資表示，OPPO、vivo以及小米在5月削減智慧型手機訂單，惟現在需求情況似乎已經穩定下來，目前訂購運銷值比(Book-to-bill ratio)遠高於1，加上大陸智慧型手機加速導入OLED，價格成本也持續下降，預計2022年將是DDIC製造商的強勁增長動力。