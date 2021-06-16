由於全球主要經濟體新冠疫苗接種率與日俱增，海外企業對未來悲觀程度逐漸縮小，陸續增加資本支出，使得內需市場雖不振的日本，5月出口年增率卻出現41年以來最大增幅。

當然，因2020年新冠疫情剛開始，因比較基期較低，也是日本5月出口增幅如此驚人的原因之一。不過，對實施緊急狀態，因而第一季經濟衰退的日本來說，亮眼出口數字可以幫忙拉抬孱弱經濟表現。

至於17日至18日欲舉行政策會議的日本央行，應該還是會維持目前超寬鬆利率政策不變，就是利率在負0.1%，日本10年期公債殖利率保持在0%左右。同時，日本央行也計畫可能將再延續量化寬鬆政策，好讓當地景氣能儘快重返正軌。

根據16日日本官方數據，由於運往美國汽車量大增，繼4月大增38%之後，日本5月出口年增率再擴大至49.6%，雖與市場普遍預估值成長51.3%相比稍微少了一些，但創自1980年4月以來，單月最大增幅。41年前，當時出貨成長一度飆升至51.4%。至於2020年的5月，因受新冠病毒影響，出口曾大減28.3%。

日本的進口來說，5月份也是年增27.9%，大於市場預估的26.6%，貿易赤字增至1,871億日圓約17億美元，多出預估值912億日圓一倍左右。

除了出口外，日本另一項經濟數據，可作為未來6至9個月資本支出的領先參考指標核心機械訂單，4月較3月小增0.6%，低於市場普遍預估的2.7%。至於不包括船隻與電力公共設施的核心訂單，4月雖年增6.5%，但遜於預估值的增加8%。