1.台積電(2330)：今除息2.5元，股價開低在608元、最低探至605元，冏貼息。

2.和大(1536)：6月起調漲產品外銷價10％，Q2淨利率可望回升，但外資連兩日賣超，今早股價小跌。

3.南亞科(2408)：雖投信持續賣超、昨外資亦轉賣超，惟Q2營收上看230億，今早股價開高後仍穩漲逾1.5%。

4.中鋼(2002)：7月份、Q3內銷盤價意外全面開平，惟昨外資擴大買超，拉抬今早股價開低走高近2%，拿回5日線。

5.英利-KY(2239)：外資連兩日回補買超，今早股價逆漲逾2%，站上月線。

6.四維航(5608)：BDI指數連五漲，衝上3000點，早盤帶量續漲逾9%。

7.台聚(1304)：美油漲近2%，報價吃香，人氣滿座，股價強漲逾6.5%，站穩5日線。

8.亞聚(1308)：外資再度大舉買進，太陽能題材發光，晨盤上攻逾6%。

9.富鼎(8261)：MOSFET題材燒滾滾，外資轉買超，早盤走揚逾3%。

10.盛群(6202)：作帳行情、MCU漲價題材，股價上揚逾3.5%，持平前波高點。

11.威盛(2388)：威鋒大漲沾光，外資加大買超力道，晨盤續漲近2%，登一個月高價。

12.興能高(6558)：訂單能見度直達8月，股價橫盤許久，今早量能增溫，觸漲停。

13.大成(1210)：民生內需剛性需求支持業績，外資15日進場買超近700張，今早突破盤整區間挑戰60元。

14.可成(2474)：拚轉型，投資、併購多元布局，175元形成支撐後，底部墊高，開盤後逆勢走高1%企圖站穩180元。

15.台泥(1101)：外資連買超3日合計6523張，多方穩中透堅，沿5日線蓄勢。

16.邑錡(7402)：自有品牌、創新ODM雙旺，激勵晨盤急拉漲停，寫波段高。

17.碩禾(3691)：鴻海入股當第二大股東，搶攻全球電動車市場，激勵開盤跳空鎖漲停，跳上季線。

18.國碩(2406)：碩禾獲鴻海入股同聲歡慶，晨盤火速拉漲停，一舉飛越20元、季線與半年線。

19.安集(6477)：中美政策挺，節能股抬頭，早盤急拉鎖漲停，收復50元。

20.宏易(4530)：多頭追捧，早盤跳空漲停。

21.東森(2614)：電商領域有斬獲，吸引買盤進駐，早盤大漲逾8%。

22.華擎(3515)：Q2營收、獲利拚單季新高，早盤觸及漲停，創波段新高。

23.永冠-KY(1589)：今年出貨逐季成長，早盤漲約2.8%。(編輯整理：李慧蘭)