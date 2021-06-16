新華社今（16日）報導，神舟十二號載人太空船將於6月17日9時22分發射，飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啓明16日上午在酒泉衛星發射中心舉行的神舟十二號載人飛行任務新聞發佈會上宣佈，經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，瞄准北京時間6月17日9時22分發射神舟十二號載人飛船，飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成，聶海勝擔任指令長，備份航天員為翟志剛、王亞平、葉光富。

季啓明說，執行此次發射任務的長征二號F遙十二火箭將於16日上午進行推進劑加注。

季啓明表示，神舟十二號載人飛行任務是空間站關鍵技術驗證階段第四次飛行任務，也是空間站階段首次載人飛行任務，任務有以下主要目的：在軌驗證航天員長期駐留、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等空間站建造和運營關鍵技術，首次檢驗東風著陸場的航天員搜索救援能力；開展多領域的空間應用及實（試）驗；綜合評估考核工程各系統執行空間站任務的功能和性能，進一步考核各系統間的匹配性和協調性，為後續任務積累經驗。

季啓明介紹，根據神舟十二號載人飛行任務總體安排，三名航天員在軌期間將主要完成四個方面的工作，計劃開展兩次出艙活動及艙外作業。

這四項主要任務，一是要開展核心艙組合體的日常管理，包括天和核心艙在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練，以及物資與廢棄物管理等；二是要開展兩次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組的安裝等工作；三是要開展空間科學實驗和技術試驗。進行空間應用任務實驗設備的組裝和測試，按程序開展空間應用、航天醫學領域等實（試）驗，以及有關科普教育活動；四是要進行航天員自身的健康管理。按計劃開展日常的生活照料、身體鍛鍊，定期監測、維持與評估自身健康狀態。