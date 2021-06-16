「只要努力，沒有什麼不可能！」協和祐德高中普通科應屆畢業生黎巧欣，今年以繁星推薦錄取台大社會工作學系，她國中原本是音樂班學生，高中轉讀普通科，起初學科表現較弱，在跟著學校的課程安排、晚自習複習後，如願考上理想科系，實現想幫助身心障礙弱勢者的夢想，學校師生都為她喝采。

黎巧欣拚上台大社工系。（圖／協和祐德高中提供）

即將成為「台大人」的協和祐德高中普通科畢業生黎巧欣從小學習國樂，國中就讀音樂班，幾經思考後，決定把國樂當興趣，全力拚學業，三年前選擇進入協和祐德高中普通科就讀。

從音樂班到普通科，轉了一個大彎，「一開始非常辛苦」，黎巧欣說，過去時間多花在練習樂器，國英數等學科較弱，但她不退卻，在老師的耐心指導下加倍努力，跟著學校安排的課程，逐漸跟上進度。

黎巧欣說，協和祐德普通科採小班制的精緻教學，老師教得很仔細，每個學生都能照顧到，在這裡就讀很安心，進步很明顯。

而學校行之有年的「晚自習制度」，黎巧欣認為也是促使課業進步的原因，利用每天晚自習時間，除了複習當天所學，也能跟同學互相切磋課業，帶動讀書風氣。若沒有在校晚自習，回家很可能也是滑手機、看電視，平白浪費時間。

因為表哥罹患唐氏症，黎巧欣從小對身障者不陌生，她覺得身障者有純真的心靈，如同天使一樣，相處起來很愉快，希望自己學習更多專業幫助他們，能夠如願考取台大社工系，讓她非常感動，萬分感謝學校和老師們的教導。

黎巧欣希望以自身經驗鼓勵學弟妹，只要上課專心，跟著學校和老師的進度學習，必定能夠考取心目中的學校和科系，「一步步朝著夢想前進」。

目前就讀清華大學材料科學工程學系二年級的董恆成，和雙胞胎哥哥董恆志都是協和祐德高中普通科的傑出校友，當年董恆成考取清大、哥哥董恆志則是北醫呼吸治療系的高材生。

去年考上清華大學材料科學工程學系二年級的校友董恆成。（圖／協和祐德高中提供）

董恆成說，在協和祐德高中就讀的三年獲益良多，很感念學校用心安排課程與老師們的細心指導，加上晚自習的制度，各科內容都能確實複習，每天按部就班跟著進度走，考前從容有把握，不會那麼慌張。

他鼓勵學弟妹們，高中三年的辛苦自不在話下，但是「汗水不會白流」，尤其是放榜的時候看到自己榜上有名、錄取理想志願，喜悅難以言喻，「投入多少，回報就有多少！」